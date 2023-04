Melhores shows e filmes para transmitir esta semana: Jeremy Renner, Metallica e ‘Cocaine Bear’

Heis uma coleção com curadoria dos jornalistas de entretenimento da LAPRESSE sobre o que está chegando televisão, serviços de streaming e música e videogame plataformas esta semana.

NOVOS FILMES PARA TRANSMITIR

– “Urso Cocaína” foi tecnicamente inspirado por uma história real – um acidente de avião em 1985 que espalhou cerca de US $ 2 milhões em cocaína pelas encostas da Geórgia e resultou na morte de um urso preto de 175 libras, que teve uma overdose. O filme, no entanto, é pura fantasia sobre o que poderia ter acontecido se o urso entrasse em uma onda de cocaína em vez de morrer. Depois que seu trailer selvagem se tornou viral, a foto classificada como R dirigida por Elizabeth Banks e estrelada por Keri Russell e O’Shea Jackson Jr. deixou o público um tanto dividido. Alguns acharam uma delícia de filme B, outros ficaram indiferentes com o excesso. E a partir de sexta-feira, via Peacock, você pode acessar em casa para decidir por si mesmo.

– Kate Holmes dirige e estrela “Rare Objects”, uma adaptação de um romance de Kathleen Tessaro sobre uma mulher com um passado traumático tentando reconstruir sua vida começando com um novo emprego em um antiquário de Nova York. Holmes trabalha na produção deste filme desde 2016, e sua adaptação move a história das origens da era da Depressão em Boston para a Nova York contemporânea. Em entrevista à Variety, Holmes disse que se sentiu atraída “pela amizade feminina e por essa metáfora de ‘você é mais bonita por ter sido quebrada'”. O filme estreia nos cinemas e sob demanda na sexta-feira.

– Também sob demanda, na terça-feira, está “Linoleum”, um drama de ficção científica estrelado por Jim Gaffigan como um apresentador de televisão infantil que sonha em ser um astronauta. O filme, que estreou com críticas favoráveis ​​no South by Southwest no ano passado, se transforma em fantasia quando um satélite pousa em seu quintal e ele começa a tentar transformá-lo em um foguete próprio. Rhea Seehorn co-estrelas.

– LAPRESSE Roteirista Lindsey Bahr

NOVA MÚSICA PARA STREAM

– Vamos chamar isso do Metallica semana. Na quinta-feira, os roqueiros farão uma festa nas salas de cinema de todo o mundo para ouvir seu 12º álbum de estúdio, “72 Seasons”. O evento de uma noite apresentará a nova música em som surround com videoclipes e comentários exclusivos da banda. No dia seguinte, o álbum sai em vinil, CD e digital, sua primeira coleção de material inédito desde “Hardwired… To Self-Destruct” de 2016. Os primeiros singles incluem “Screaming Suicide” e “Lux terna”, com James Hetfield cantando “Full speed or nothing”.

– Natalie Merchant retorna com exuberantes e lindas novas músicas pesadas no álbum “Keep Your Courage”, sua primeira coleção de material totalmente novo em quase 10 anos. O álbum foi produzido pelo ex-vocalista do 10,000 Maniacs e traz contribuições do grupo de folk celta Lnasa, do clarinetista sírio Kinan Azmeh, do trombonista de jazz Steve Davis e da cantora Abena Koomson-Davis, que adiciona alegria e calor a “Come On, Aphrodite”. “Na maior parte, este é um álbum sobre o coração humano. Acho que a pandemia foi um grande período de solidão e saudade”, diz Merchant. “Eu ansiava e saboreava a conexão humana; era a única coisa que realmente importava.”

– Escritor de entretenimento da LAPRESSE, Mark Kennedy

NOVA TELEVISÃO PARA STREAM

– A comédia de meia hora elogiada pela crítica “Single Drunk Female” retorna para sua segunda temporada no Freeform. Produzido em parte por Jenni Konner (“Girls”), é estrelado por Sofia Black-D’Elia como uma escritora de revista de 20 e poucos anos chamada Samantha que, no início da primeira temporada, é enviada para a reabilitação depois de (repetidamente) ficar bêbada no trabalho e, por fim, agredindo seu chefe enquanto ele tentava demiti-la. Samantha volta para casa para construir uma comunidade e uma nova vida para si mesma, mesmo que seja uma vida que ela nunca imaginou. Na segunda temporada, Samantha está confiante e pronta para expandir seus horizontes com independência, como encontrar seu próprio lugar e romance. A segunda temporada de “Single Drunk Female” estreia na quarta-feira e toda a temporada chegará ao Hulu na quinta-feira.

– Quatro meses depois de sobreviver a um grave acidente com um limpa-neve em Nevada, a série de quatro partes “Rennervations” de Jeremy Renner estreia no Disney+ na quarta-feira. O duas vezes indicado ao Oscar, que interpreta o Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico da Marvel, reaproveitará e reformará veículos para ajudar as comunidades locais. Exemplos incluem fazer uma instalação de tratamento de água a partir de um caminhão de entrega e transformar um ônibus de turismo em um estúdio de música móvel. Ele é auxiliado por amigos famosos, incluindo a estrela da Marvel Anthony Mackie e Vanessa Hudgens. Renner é tão apaixonado por “Rennervations” que compareceu a uma estréia na terça-feira em Los Angeles para a estreia do programa.

– Nunca é cedo demais para ensinar as crianças sobre como proteger o planeta e uma nova série educacional chegando ao Apple TV+ chamada “Jane” pretende fazer exatamente isso. “Jane” visa apresentar às crianças os ideais e o trabalho da primatologista e conservacionista Dra. Jane Goodall. A série é uma combinação de ação ao vivo e CGI e estrela Ava Louise Murchison como Jane Garcia, de 9 anos, apaixonada por proteger o meio ambiente e salvar animais em extinção. Usando sua criatividade e imaginação, Jane leva seus melhores amigos David e um chimpanzé chamado Greybeard em aventuras ao redor do mundo para ajudar a resgatar animais selvagens. “Jane” estreia globalmente na sexta-feira no serviço de streaming.

– Alícia Rancilio

NOVOS VIDEOGAMES PARA JOGAR

– O filme “Tron” de 1982 não foi um grande sucesso, mas parece que todos que o viram se tornaram designers de jogos de computador. Um desses acólitos é Mike Bithell, criador dos premiados jogos independentes Thomas Was Alone e Subsurface Circular. Seu estúdio Bithell Games está por trás de Tron: Identity, uma nova aventura cyberpunk da Disney. Em um setor abandonado do Grid que evoluiu de maneiras estranhas, seu personagem é um “programa de detetive” chamado Query designado para investigar uma invasão e roubo. É um mistério guiado por diálogos quebrado por quebra-cabeças de desfragmentação, e seu visual com infusão de neon certamente atrairá qualquer um que tenha crescido em jogos de PC dos anos 80 e 90. Conecte-se na terça-feira no Nintendo Switch e no PC.

-Lou Kesten