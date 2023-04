Melhores sites de transmissão de jogos ao vivo do Milwaukee Bucks vs. Heat 2023: programação de TV dos playoffs, canais

Milwaukee Bucks é um time americano extremamente popular da NBA que tem um forte histórico de vitórias. Além disso, um seguidor de fãs que consiste em milhões de pessoas que estão sempre esperando ansiosamente para assistir aos Jogos do Milwaukee Bucks. Eles estão sempre procurando maneiras de assistir aos jogos do Milwaukee Bucks, incluindo sites onde podem verificar a programação da Playoff TV e também acompanhar os canais.

Com tudo isso dito, aqui está nosso guia completo que irá limpar o ar e ajudá-lo a assistir aos jogos do Milwaukee Bucks. Discutiremos também sobre a programação da Playoff TV e a disponibilidade dos jogos nos canais.

Como transmitir ao vivo Milwaukee Bucks x Heat Games?

O destino mais popular para assistir ao jogo do Milwaukee Bucks é, sem dúvida, a ESPN. No entanto, se você for um cortador de cabos, poderá usar o aplicativo móvel ESPN que também transmitirá o jogo Milwaukee Bucks. Além da ESPN, a Bally Sports Wisconsin é a principal saída para a transmissão ao vivo do Milwaukee Bucks.

Quase todos os jogos do Milwaukee Bucks nesta temporada serão transmitidos neste canal. Esta rede esportiva regional é exclusiva da DIRECTV STREAM e não pode ser acessada por assinatura a cabo. Os jogos da NBA (mas apenas alguns jogos do Bucks) que vão ao ar na ABC, NBA TV, TNT e ESPN estarão disponíveis para streaming.

Em quais canais está o Milwaukee Bucks?

Quer você esteja ou não no mercado de TV Milwaukee Bucks, que inclui todo o estado de Wisconsin, partes de Minnesota e Iowa a leste, a parte oeste da Península Superior de Michigan, o noroeste de Illinois e o noroeste de Iowa, determine se você tem ou não acesso a os jogos do Bucks.

Dentro desse mercado, os assinantes de um serviço de streaming que transporta o Bally Sports Wisconsin podem assistir aos jogos do Bucks online. Por outro lado, fora desse mercado, você precisará do NBA League Pass e de um serviço de streaming que ofereça ABC, ESPN, NBA TV ou TNT.

Se você acertar o tempo e se lembrar de cancelar antes do prazo, poderá assistir a alguns jogos do playoff sem gastar um centavo se assinar um serviço de streaming que oferece uma avaliação gratuita.

Finalmente, uma antena de TV é uma das melhores e mais baratas formas de assistir aos próximos jogos da ABC na sua TV sem ter que pagar uma mensalidade ou assinar um serviço de assinatura. Agora, vamos ver algumas das outras alternativas.

Bally Sports Plus

A rede de streaming Bally Sports Plus foi lançada recentemente ao público. Quando os Milwaukee Bucks jogam, você pode assisti-los no Bally Sports+. Você pode transmitir Bally Sports+ agora mesmo na sua Apple TV, Android TV ou dispositivo de streaming Amazon Fire TV ou smart TV.

O acesso à transmissão ao vivo para jogos transmitidos no Bally Sports Wisconsin e Bally Sports Wisconsin Extra está disponível com uma assinatura do Bally Sports+, disponível em BallySportsPlus.com por US$ 189,99 por ano ou US$ 19,99 por mês.

Seu CEP deve estar dentro da área de cobertura da Bally Sports Wisconsin para se inscrever. Se você experimentou o BallySportsPlus.com e o aplicativo Bally Sports e não viu o Bally Sports+, provavelmente não está na área de mercado de TV deles.

DirectTV Steam

Você pode assistir facilmente aos Jogos de Milwaukee, mas apenas se morar na área de cobertura de No entanto, você terá que comprar o Escolha pacote que custa cerca de $ 99,99. Felizmente, você não é obrigado a assinar um contrato e pode rescindir os serviços a qualquer momento. Todas as redes nacionais que transmitem jogos da NBA estão disponíveis no DIRECTV STREAM, incluindo ABC, ESPN, NBA TV e TNT.

O serviço Cloud DVR está incluído e você pode transmitir para um número ilimitado de dispositivos dentro de casa ao mesmo tempo, bem como para até três dispositivos fora de casa. Apple TV, Chromecast, Fire TV, iOS, Android, Roku e muito mais funcionam com o DIRECTV STREAM.

Fubo TV

Aqueles na área de transmissão da Bally Sports Wisconsin podem assistir aos jogos ao vivo na fuboTV. Você pode cancelar a qualquer momento durante o período de teste para evitar cobranças. O julgamento dura uma semana.

Custa $ 74,99 por mês, menos do que você pagaria pelo DIRECTV STREAM. Se você mora em uma área com redes regionais de esportes (RSNs), a FuboTV cobrará de você um adicional de US$ 10,99 a US$ 13,99 por mês. Você também tem a opção de cancelamento se não gostar dos serviços deles.

Todas as principais plataformas de streaming são cobertas, incluindo iOS, Android, Fire TV, Chromecast, Apple TV, Roku e muito mais. O custo inclui acesso a um DVR na nuvem e streaming simultâneo em três dispositivos. Se desejar, você pode conferir nossa comparação entre o YouTube TV e o Fubo TV.

Bucks vs. Heat Games Playoff Programação da TV 2023

Aqui está a programação da Playoff TV da série Milwaukee Bucks Heat que você estava esperando.

O quarto jogo será realizado na segunda-feira, 24 de abril, mas a hora ainda não foi anunciada. Vamos atualizá-lo assim que soubermos.

Em breve, o quinto jogo será na quarta-feira, dia 26 de abril, às 20h30 em ponto.

Depois disso, se necessário, o sexto jogo terá início no dia 28 de abril, ou seja, na sexta-feira. E novamente, se necessário, o sétimo jogo será realizado no dia 30 de abril, domingo. Os horários serão divulgados em breve.

Data Jogo Tempo (ET)/Resultado Canal de televisão 24 de abril Jogo 4 19:30 ET no Heat TNT 26 de abril jogo 5 21h30 no Bucks NBATV 28 de abril Jogo 6* TBD no calor TBD 30 de abril Jogo 7* TBD no Bucks TBD

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode assistir aos últimos jogos do Milwaukee Bucks. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ao transmitir ou assistir aos jogos do Milwaukee Bucks, comente abaixo.

