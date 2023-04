Membros da Crazy Town Band Shifty Shellshock e Bobby Reeves brigam em vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo





Os meninos do Crazy Town estão fazendo jus ao nome de sua banda – 2 dos membros se envolveram em uma boa briga antiquada depois de um show neste fim de semana … e foi feio.

O TMZ obteve o vídeo da queda que aconteceu no domingo em Myrtle Beach, SC – onde CT estava se apresentando … apenas para ter seu vocalista, Shifty Shellshock, não apareça até o final. Co-vocalista Bobby Reeves teve que preencher … fazendo um show muito rock.



Há um vídeo circulando de Reeves tentando lidar com as funções de frontman – às vezes, esquecendo as letras das músicas – enquanto expressa publicamente sua frustração com Shifty por desistir.

Eventualmente, Shifty apareceu e outro clipe que fez as rondas mostra ele e Reeves em uma discussão acalorada por um SUV – com BR balançando um novo olho roxo. Agora, sabemos como ele conseguiu aquele olho roxo … eles estavam trocando ceifeiros depois do show em Myrtle Beach.

Em nosso vídeo, você pode ver Shifty reclamando de Bobby… e eles estão discutindo sobre o dinheiro que a SS acredita que Bobby roubou. Bobby nega isso e faz algumas ameaças bastante vis contra os membros da família de Shifty … incluindo seus filhos.

Eventualmente, Bobby dá um soco e eles tentam de novo – apenas para finalmente serem separados por outros. Fontes próximas à banda disseram ao TMZ que esse tumulto acabou assim que eles saíram do palco, mas depois disso, eles supostamente resolveram as coisas.

Dizem que foi uma “luta entre irmãos”. Infelizmente, este é apenas o último acidente em Crazy Town – uma noite antes, Shifty se envolveu com um cara do som durante um show na Carolina do Norte. FWIW, o cara está publicamente lutou contra o vício por anos.