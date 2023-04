Mesa Redonda: Quem deve ser o próximo de Israel Adesanya após o UFC 287?

Para quem é o próximo Israel Adesanya?

Essa é a maior questão na mente de todos, saindo da vitória dramática da vingança de Adesanya. Alex Pereira no UFC 287. Com suas séries empatadas em um no MMA, uma trilogia está nas cartas para o agora bicampeão dos médios do UFC e Pereira? Ou depois de batalhas consecutivas, é hora de dar a outra pessoa uma chance de 185 libras?

Shaun Al-Shatti, do MMA Fighting, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew voltam para a mesa redonda para debater quem deve ser o próximo para “The Last Stylebender”.

Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Meshew: Vamos, pessoal. Este é fácil. É praticamente uma bandeja: Israel Adesanya precisa enfrentar Dricus du Plessis em seguida.

A melhor parte de assistir ao MMA, e ao UFC em particular, é quando você enfrenta duas pessoas que realmente não gostam um do outro. O UFC é péssimo em promover qualquer outro tipo de luta e, como tal, eles alimentam à força narrativas falsas de “sangue ruim” o tempo todo que chegam ao chão. Mas quando você consegue uma de verdade, entre duas pessoas com uma disputa genuína que elas não conseguem resolver como adultos, e então resolvem como homens, batendo a cabeça uma da outra, isso é bom. É primordial e funciona. E o que é mais primitivo do que uma disputa de território com conotações não tão sutis de imperialismo, xenofobia e colonialismo?

Olha, não temos que mergulhar fundo em quão estúpido é para um homem tentar falar por toda a África (mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas por uma das maiores massas de terra do planeta) ou como potencialmente problemático é para um sul-africano branco dizer aos negros de herança africana que eles não pertencem (cenas extremamente ruins!), para todos nós reconhecermos que du Plessis dizendo que será o primeiro campeão africano do UFC é burro. Mas comentários estúpidos e inflamatórios são a espinha dorsal de qualquer boa luta, e eles claramente tocaram a corda, porque não vejo Adesanya ameaçando nenhum outro dos principais contendores dizendo que “terá o prazer de arrastar sua carcaça pela África do Sul”.

No final do dia, estamos falando de dois dos 10 melhores pesos médios com carne legítima, e carne que é mais do que simplesmente ser o melhor. Esta é uma disputa sobre a própria natureza da identidade cultural e do patrimônio. E com o UFC supostamente indo para a África ainda este ano, como não colocar essa batalha pelo continente no centro do palco? Isso não é algum tipo de “Nós costumávamos ser amigos, mas ele me traiu!” ou “Você dormiu com minha namorada!” tipo de animus de quintal; isso é o maldito Hamlet em uma jaula de oito lados. Por que na terra verde de Deus nos contentaríamos com menos?

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Marrocos: Caras, caras. Por favor, dê ao Sr. Adesanya uma folga de Alex Pereira. Eles já lutaram quatro vezes em kickboxing e MMA – isso é mais de um ano na academia pensando em um cara. A natureza enfática da vingança de Adesanya no UFC 287 deve dar a ele alguma margem de manobra para escolher um novo desafio, e isso meio que reduz as coisas a 185 libras. Olhe para baixo na lista e você verá muito terreno conquistado. Talvez o melhor candidato atual, Robert Whittaker, oferece pouca inspiração para o bicampeão. Depois, há sangue mais jovem como du Plessis, sobre o qual Adesanya está certo: o sul-africano ainda não fez o trabalho, por mais divertido que seja fazê-lo responder por suas palavras sobre sua herança.

Então deixe a rivalidade se espalhar um pouco mais e vamos descobrir se as muitas quase derrotas de du Plessis são uma função da deficiência de oxigênio ou de seu valor como desafiante ao título dos médios. Em vez disso, dê a Adesanya outro bicho-papão em Khamzat Chimaev. Esse é o tipo de confronto assustador que traria o melhor dele – e seria uma luta emocionante para os fãs. Também é uma luta de estilo melhor do que o outro bicho-papão que Adesanya enfrentou em Yoel Romero, cuja abordagem contra-pesada e adversa ao wrestling resultou em uma luta terrível de assistir. Nenhuma parte de Chimaev vai hesitar em atacar o campeão e tentar depositá-lo no chão. É onde ele vence a luta e onde todo o trabalho de Adesanya para completar seu jogo é um grande teste.

Após a terrível perda de peso de Chimaev, Adesanya é um recomeço convincente para um dos jovens talentos mais atraentes do esporte. Ele traz uma tonelada de globos oculares. E ele também não é tão ruim em promover lutas.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Martin: Israel Adesanya acabou de derrotar seu bicho-papão em Alex Pereira, então por que não manter a vingança com uma revanche contra Jan Blachowicz?

Blachowicz é atualmente o único outro lutador no MMA fora de Pereira a vencer Adesanya, então já há uma história embutida na luta em potencial.

Ninguém esperava que Blachowicz de repente chamar para outra luta com Adesanya depois de sua vitória no UFC 287, especialmente com o ex-campeão dos meio-pesados ​​se oferecendo para cair para 185 libras. Blachowicz já arruinou a tentativa de Adesanya de se tornar um campeão de duas divisões quando subiu para 205 libras, então esta é uma chance de correr de volta com os papéis invertidos agora que “The Last Stylebender” é campeão mais uma vez.

Claro, Blachowicz pula a linha para obter uma chance imediata pelo título, mas pelo menos ele tem as credenciais para justificar isso, dado seu passado como campeão do UFC por direito próprio.

Para adicionar a isso, Blachowicz está preso em uma terra de ninguém agora em sua própria divisão. Se ele estiver confiante de que pode cair para o peso médio, ele imediatamente criaria uma luta interessante com Adesanya, graças à história compartilhada entre eles.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Al Shatti: Olha pessoal, eu amo todos vocês. Eu realmente faço. Vocês são todos humanos brilhantes, bonitos e exemplares. E sabe de uma coisa? Eu ouvi suas posições. Eles são razoáveis, bem argumentados. Então me dói dizer isso: você está errado. Vocês estão todos muito, muito errados. Alex Pereira é a única resposta correta. E até eu ouvir as palavras “estou indo para o 205” proferidas de sua boca, o bicho-papão que vocês sempre mencionam tem negócios que precisam ser resolvidos com o campeão.

Deixando de lado essa noção de que um empate na série 1-1 (ou déficit na série 3-1) de alguma forma coloca Pereira no retrovisor de Adesanya, há uma razão simples pela qual a partida da trilogia deve ser a próxima: é – de longe – a maior e mais importante luta convincente disponível para Adesanya. Estamos falando de uma das rivalidades mais cinematográficas, confusas e ricas em tensão dos últimos 10 anos, uma mistura única de história, vingança, magia técnica e mesquinhez ao estilo Jordan, com conhecimento suficiente para preencha o seu próprio 30 por 30 mini-série. Mesmo Hollywood falha em escrever roteiros tão dramáticos quanto as reviravoltas que esses dois homens fornecem. Toda vez que eles se encontram, é arte.

Você quer ressentimentos, Jed? Você quer calor? Adesanya guardou rancor particular contra uma criança por SEIS ANOS por causa da inimizade que esses dois homens compartilham! Você é um tolo se pensa que toda essa encenação pós-luta do UFC 287 não vai voltar para o round 5. Não, Adesanya x Pereira é facilmente a melhor coisa acontecendo agora em 185 libras, e é ainda mais cativante agora que a vantagem finalmente mudou. A linha central dessa rivalidade é literalmente: “Aquele cara que você acha que está ganhando? Oh, ei – olhe para isso! Ele acabou de perder de uma forma de cair o queixo.

Ouça, eu entendo – algumas pessoas só querem ver algo novo. Eu te escuto. Mas é importante lembrar que esta não é uma briga de bolso que vai durar para sempre.

Pereira já está com 36 anos e muita quilometragem em seu hodômetro, e Adesanya deu a entender em sua própria entrevista coletiva pós-luta que ele pode ter apenas algumas lutas antes de partir para o MMA Valhalla. estamos no Duas torres ponto desta trilogia épica – será um crime se perdermos nosso Retorno do Rei momento só porque os deuses do sangue, em sua infinita crueldade, resolveram fechar a janela. A maior história dos médios do UFC desde Silva x Sonnen – e possivelmente de todos os tempos? – está sentado bem aqui na nossa frente apenas esperando para terminar. Podemos, por favor, fechar esse ciclo antes de passar para o que vem a seguir?