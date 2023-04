Messi falha em sua tentativa de camuflagem e leva torcedores à loucura na Disneyland Paris

Lionel Messi aproveitou um dia de folga para ir com os três filhos e a esposa Antonela Roccuzzo a um passeio no parque de diversões Disneyland Paris e falhou em sua tentativa de camuflagem para passar despercebido.

Ele estava de capuz e em alguns momentos de máscara e foi detectado, o que causou furor, pois nem sempre dá tão jeito ser o melhor jogador de futebol do mundo.

As pessoas queriam tirar fotos e pedir autógrafos de Messi, que teve um dia de descanso concedido pelo técnico Christophe Galtier ao time, após a vitória do PSG por 3 a 1 no sábado sobre o Lens, no Parc des Princes, com gol de La Pulga.

O Rosarino usava um moletom preto com capuz, mas não demorou muito para ser reconhecido, até porque Antonela é famosa por si só e também é fácil de identificar junto com os filhos.

Torcedores compartilharam fotos com Messi na Euro Disney

As fotos dos torcedores começaram a circular nas redes sociais e Messi pôde ser visto com o filho Mateo segurando sua mão, enquanto Ciro e Thiago estavam com a mãe.

Eles foram acompanhados por Cesc Fabregas‘ a esposa Daniella Semaan e os filhos, que também apareceram nas fotos dos fãs e Antonela postou um story com uma foto dela, na qual os dois usam as mesmas jaquetas brancas com mangas do Mickey Mouse, já cansadas de andar e pode ser visto no celular de Rocuzzo que eram quase 23h.

A próxima partida de Lionel Messi com o PSG é nesta sexta-feira, quando eles visitam o Angers e procuram ampliar a vantagem de oito pontos que têm sobre o Olympique de Marseille para vencer a Ligue 1 com sete jogos restantes.