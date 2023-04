Messi: Não sei o que me reserva o futuro, será o que tiver de ser…

Lionel Messi é o novo rosto da Horizon, a nova linha de viagem da Louis Vuitton. O PSG estrela se tornou a estrela de uma nova campanha de marketing que, apesar de ter sido filmada meses atrás, está fazendo as pessoas falarem.

Esta nova campanha da Louis Vuitton inclui, além de uma extensa reportagem audiovisual do fotógrafo de moda e diretor de cinema britânico Glen Luchford, uma breve entrevista com o Copa do Mundo ganhador.

As palavras de Messi ganharam relevância, já que, apesar de ser de longa data, o jogador fala sobre seu futuro e deixa tudo em aberto para o que pode acontecer, sem especificar nada.

“Não sei o que o meu futuro reserva. Como disse no início, é difícil para mim imaginar, pensar nas coisas que podem acontecer, mas realmente não sei como será o meu futuro e será o que for. tem que ser, o que Deus quiser será”, acrescentou Messi.