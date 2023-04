Messi vestirá a camisa do Newell’s Old Boys? Maxi Rodriguez espera que sim

EUparece que Lionel Messi em breve realizará um de seus sonhos: jogar no Newell’s Old Boys camisa. Isso foi insinuado por Maxi Rodriguez quando ele anunciou que está pensando em convidar o PSG jogador para sua partida de aposentadoria.

Maxi é ídolo do Newell’s e teve uma longa carreira no seleção argentina, fazendo parte do elenco que chegou à final da Copa do Mundo de 2014. Ele tem uma longa amizade com Messi e o convidou para sua última partida.

A despedida será no dia 24 de junho, Maxi Rodriguezaniversário de, no Estádio Coloso Del Parque Marcelo Bielsaque o jogador considera uma extensão de sua casa.

“Este é o melhor terreno que existe para mim. Talvez não goste de ser o centro do espectáculo, mas temos de fazer uma boa festa para os adeptos, para a selecção. Esperemos que seja um dia inesquecível … Tive a chance de fazer isso em outro lugar, mas tenho que fazer em casa com as duas camisas que amo: Newell’s e a seleção argentina”, disse Rodriguez em entrevista coletiva.

Questionado sobre a presença do capitão argentino, o ex- Liverpool meio-campista foi discreto.

“Messi está convidado, com certeza. Queremos que ele esteja aqui, mas ele decidirá quando o jogo se aproximar. Quando aconteceu o ‘Prêmio dos Melhores’, contei um pouco sobre isso a Messi, mas prefiro ser cauteloso com todas as conversas íntimas. Leo, assim como todos os outros que possamos imaginar, tentará estar aqui.”