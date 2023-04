Meta pode lhe dever dinheiro; é assim que você pode reivindicá-lo

EUvocê já usou Facebook entre 2007 e 2022 no estado da Califórnia, você pode ser elegível para pagamentos da Meta que ocorrerão durante o mês de setembro. No mês passado, um juiz federal da Califórnia ofereceu a aprovação preliminar de um acordo de US$ 725 milhões entre a Meta, controladora do Facebook, e muitos usuários que estão acusando de Mark Zuckerberg criação de permitir que seus dados sejam acessíveis a terceiros sem o seu consentimento. Isso se refere especificamente a casos como o Cambridge Analytica escândalo, uma ação coletiva que meta decidiu se estabelecer em dezembro. Apesar de todas as evidências, a aprovação final deste enorme acordo não acontecerá por muitos meses.

Como posso obter dinheiro com este acordo Meta?

Em primeiro lugar, você não precisa morar no estado da Califórnia, pois essa violação de privacidade aconteceu entre 250 e 280 milhões de pessoas durante o período eleitoral de 2016. A Cambridge Analytica foi classificada como uma das principais empresas com as quais o Facebook compartilhou informações pessoais dados. Em segundo lugar, muitas dessas pessoas não estavam nos Estados Unidos e não terão a chance de reivindicar seu dinheiro. No entanto, as pessoas que são cidadãs e usaram Facebook entre 2007-2022 pode definitivamente enviar uma reclamação para obter parte desse acordo maciço. O que força a Meta a pagar tanto dinheiro são os passos que o Facebook tomou para compartilhar informações pessoais com Cambridge Analytica durante as eleições presidenciais de 2016 e os eleitores visados.

Existem muitos processos diferentes abertos contra meta mas este é o primeiro que fica resolvido. Embora a empresa negue todas as acusações, eles concordaram em pagar esse acordo para evitar os custos e riscos de um julgamento. Para receber o pagamento, você pode registrar uma reclamação on-line ou enviar um formulário impresso para Facebook Consumer Privacy User Profile Litigation, c/o Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Pholadelphia, PA, 19103. Você pode enviar sua reivindicação on-line até 11h59 (PT) de 25 de agosto, enquanto as reivindicações enviadas pelo correio precisam ser postadas por 25 de agosto. Dos US$ 725 milhões, haverá taxas e despesas que serão deduzidas. Uma vez estabelecido, quanto dinheiro você receberá dependerá de quantos americanos apresentarem suas reivindicações. O dinheiro será dividido em partes iguais entre todos.