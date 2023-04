Método Engenharia abriu OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Método Engenharia, referência brasileira no setor de construção e engenharia, abriu novas oportunidades de empregos em regiões do Brasil. A companhia é um destaque no segmento em que atua, e está em busca de profissionais que se identifiquem com sua cultura para fazer parte da equipe. Abaixo estão disponíveis as vagas divulgadas.

Método Engenharia oferece novas oportunidades de emprego

A Método Engenharia oferece aos seus colaboradores salários compatíveis com a média de mercado, além de vários benefícios inclusos no contrato CLT. Para se candidatar, é necessário ser responsável e se identificar com a cultura da empresa.

Referência no setor da construção civil e engenharia, a Método está no Brasil há mais de quatro décadas, oferecendo aos seus clientes soluções além do status quo. Para realizar a candidatura em uma das vagas disponíveis, é necessário que o interessado leia atentamente todos os critérios estabelecidos pela companhia. Confira.

Estagiários setor de Suprimentos – São Paulo;







Estagiários setor de Engenharia Elétrica – São Paulo;







Engenheiro Elétrico Sênior – Rio de Janeiro;







Engenheiro Civil Sênior – São Paulo;







Banco de Oportunidades – São Paulo;







Analistas de Engenharia Júnior – Rio de Janeiro;







Analistas de Engenheira Júnior – Florianópolis;







Analistas de Engenharia Júnior – Campinas;







Analistas de Engenharia Júnior – São Paulo;







Supervisores Fiscais – São Paulo;







Superintendente Comercial – São Paulo;







Jovem Aprendiz – São Paulo;







Estagiários setor de TI – São Paulo.

Como se registrar

Para se registrar, o interessado deve acessar o site 123empregos e encaminhar um currículo atualizado dentro da área escolhida. A empresa entrará em contato com os selecionados posteriormente, para informar os próximos passos do processo seletivo.

