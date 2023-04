O Nubank possui muitas funções para o cliente Pessoa Jurídica (PJ), a função Meus Impostos MEI é uma inovação da fintech que pode ser muito importante para a gestão financeira da sua empresa.

Meus Impostos MEI: função da conta PJ do Nubank facilita a gestão financeira do seu negócio

De acordo com informações oficiais da fintech, a função Meus Impostos MEI é uma centralização de impostos na conta PJ.

Dessa forma, é possível manter em dia as obrigações fiscais da sua empresa de forma eficiente, diretamente pelo aplicativo.

Por isso, a função Meus Impostos MEI do Nubank é uma forma automatizada de cumprir os compromissos burocráticos da empresa.

Emissão do DAS

O Nubank informa que através da função Meus Impostos MEI, o cliente pode emitir e pagar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) MEI de forma fácil, diretamente pelo app.

O cliente PJ do Nubank pode receber lembretes mensais sobre o pagamento, bem como, a confirmação da efetivação do pagamento em tempo real.

Além disso, o cliente PJ Nubank consegue consultar o pagamento de impostos atrasados, sem sair do app, além de ter a facilidade de pagar os valores devidos através do saldo da sua conta PJ Nubank.

Como pagar o DAS usando a função Meus Impostos MEI?

O pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) através da função Meus Impostos MEI é muito simples.

O cliente deve acessar a sua conta PJ do Nubank e buscar pela opção “Meus Impostos MEI”. Por conseguinte, é necessário conferir o documento disponível para pagamento e efetuá-lo através da opção “pagar”.

Após a confirmação do valor, deve selecionar “continuar” para efetivar a transação com o saldo da sua conta PJ.

O Nubank enfatiza que as ferramentas criadas na conta PJ da fintech objetivam facilitar o processo de regularização da empresa e a sua gestão financeira.



Você também pode gostar:

Central de Impostos MEI

O Nubank criou a Central de Impostos MEI, o que facilita a emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) diretamente pelo app.

Dessa forma, é possível ter mais controle sobre a sua empresa e não corre o risco de esquecer o pagamento.

Ferramentas financeiras

A fintech possui muitas ferramentas interessantes para o cliente pessoa jurídica, como empréstimos, cartão de crédito e outros benefícios.

Certamente, controlar o fluxo financeiro da sua empresa pelo aplicativo é uma forma de amparar o seu negócio, além disso, a facilidade do Nubank para a emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) pode ser relevante na rotina da empresa.