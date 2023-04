MG INFO está atrás de PROFISSIONAIS; Veja os cargos!

A MG INFO, empresa especializada em transformar dados em informações que geram valor para os negócios, está atrás de pessoas para compor o seu time de funcionários. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de RH l (Híbrido) – Belo Horizonte e Remoto – MG – Efetivo;

MG INFO | Banco de Talentos – Belo Horizonte e Remoto – Banco de talentos;

Team Leader (Remote) – Belo Horizonte e Remoto – MG – Efetivo.

Mais sobre a MG INFO e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a MG INFO, é interessante ressaltar que, com mais de 14 anos de experiência no mercado, atua promovendo a implantação personalizada e relevante da Cultura para Dados e Analytics no segmento corporativo. Tem como propósito principal ajudar as empresas a extrair maior valor das informações através da estruturação, democratização e alfabetização dos dados.

Além disso, utilizando metodologias ágeis e, sendo flexíveis e adaptáveis para cada realidade, oferece experientes Squads de Dados que permitem entregar de forma escalável resultados rápidos e estruturados alinhados com uma governança evolutiva.

Por fim, em 2021, alcançou o nível Gold na Microsoft com a competência Data Analytics, reconhecimento que chancela sua capacidade em desenvolver habilidades técnicas na criação de soluções de Data Analytics e proficiência em transformar grandes quantidades de dados em informação de valor aos seus clientes.

