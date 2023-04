Micah Parsons, do Cowboys, não está feliz com a pontuação do Philadelphia Eagles no Draft da NFL com Jalen Carter

Tele Philadelphia Eagles tornaram-se uma das equipes de destaque no Draft da NFL de 2023, adicionando a perspectiva indomável jalen carter à sua já sólida defesa. Com uma reputação crescente como o melhor jogador no draft deste ano, o fato de os Eagles terem conseguido subir apenas uma posição para selecioná-lo, enviando a 10ª escolha geral e uma escolha de quarta rodada em 2024, é um sucesso retumbante.

Este movimento não só fortalece a defesa da equipe, mas também fornece uma substituição sob medida para Fletcher Cox assim que seu tempo com a equipe terminar. Embora o sucesso dos Eagles no draft tenha sido elogiado por muitos, Micah Parsonsde Dallas Cowboysnão está satisfeito com o resultado e expressou sua insatisfação durante o show do NFL Draft no site Bleacher Report.

receptor das águias AJ Brown colocou lenha na fogueira quando chamou Parsons e sugeriu que ele deveria “ser apenas um Philadelphia Eagle neste momento”. Embora Parsons seja natural da Pensilvânia, é improvável que o Dallas Cowboys troque um de seus melhores jogadores pelo rival de divisão.

Os Eagles querem terminar sua missão em 2023.

Depois de perder o Super Bowl para o chefesas águias ficaram com um gosto amargo na boca e reforçaram a sua equipa, montando uma verdadeira potência que voltará a ser favorita à conquista do NFC Leste divisão. Atrás deles estão os Cowboys, que reforçaram sua já sólida defesa, mas ainda contam com Dak Prescott para conduzi-los de volta ao Super Bowl.

A escolha de Carter fará Dak tremer, pois será uma ameaça para ele nos dois jogos que ambas as equipes terão entre si.

Em resumo, o Philadelphia Eagles venceram o Draft da NFL de 2023 selecionando jalen carter. Com sua já sólida defesa ainda mais fortalecida, os Eagles estão em uma boa posição para disputar o título da NFC mais uma vez.