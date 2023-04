Michael Blackson diz que Frank Ocean Coachella saiu bem por lesão, não bombardeio

Michael Blackson não é do tipo que deixa bombardeios no palco ofuscarem sua reputação como um grande artista, e ele está aconselhando oceano franco fazer a mesma abordagem… isto é, se ele estiver fisicamente apto!!!

Conversamos com Michael na tarde de quinta-feira saindo Martin Lawrence da revelação do Hollywood Star, e o interrogou sobre o tão difamado de Frank desempenho .

TMZ Hip-Hop quebrou a história, Frank curvou-se do Coachella Weekend 2 após sofrer um ferimento no tornozelo no terreno do festival, mas Michael dificilmente se preocupa com isso – ele admite que não está realmente verificando o recluso do R&B!!!