Michael C. Hall fala em potencial retorno ao universo de Dexter

Michael C Hallo ator que interpretou o papel principal de Dexter Morgan na série de televisão de sucesso “Dexter”, expressou sua vontade de participar dos próximos spinoffs do show. Em uma entrevista recente com História em quadrinhosHall compartilhou seus pensamentos sobre a possibilidade de ingressar em um dos próximos spinoffs.

O renascimento do show, Dexter: Sangue Novofoi cancelado por Altura de começar em fevereiro, apesar de a série ter tido uma média de 8 milhões de telespectadores em seus 10 episódios. Clyde Phillipso showrunner de New Blood, já havia expressado sua vontade de retornar ao programa se fosse solicitado pela rede.

Hall, por outro lado, afirmou que não estava interessado em interpretar uma versão mais jovem de seu personagem, mas estava aberto à ideia de participar de um spinoff. “Eu não acho que seja uma boa ideia interpretar um jovem Dexter neste momento. [laughs],” ele disse.

“Acho que aquele navio partiu antes mesmo de começarmos a filmar o [original] série, mas estou aberto à possibilidade. É tudo um pouco teórico no momento, mas estou curioso para ver o que eles inventaram.”

Os projetos estão em fase inicial

Embora haja pouca informação disponível sobre os próximos spinoffs, foi relatado que um deles se concentrará nas “origens” de Dexter e seus primeiros dias como o Açougueiro do porto da baía.

Segundo fontes, o projeto ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, e a escalação do papel principal é crucial. No entanto, se Hall estivesse envolvido, isso poderia levar a um projeto que combina o passado e o presente do personagem de uma forma convincente.

Phillips, que expressou seu desejo de continuar trabalhando na série New Blood, também afirmou que estaria disposto a retornar ao programa se a Showtime desse sinal verde para uma segunda temporada. “Se eles me ligassem e dissessem: ‘Queremos fazer uma segunda temporada e queremos que você a escreva’, eu largaria tudo o que estou fazendo e mergulharia de cabeça. Adoraria fazer isso, mas realmente depende no Showtime”, disse ele.