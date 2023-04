Michael J. Fox pode sentir Parkinson vencendo a batalha: ‘Não vou chegar aos 80 anos’

Michael J. Fox sempre permanecerá como o adorável Marty McFly dos filmes ‘De Volta para o Futuro’. Em 1991, ele apresentava sintomas da doença de Parkinson de início precoce e luta contra ela desde então. Para aqueles que não sabem, o Parkinson é atualmente incurável, mas pessoas como Michael J. Fox estão na vanguarda do esforço para encontrar uma cura. Sua fundação fez um trabalho importante na busca por essa cura, mas Fox sente que a doença o está derrotando lentamente. Durante uma entrevista recente que irá ao ar na CBS Sunday Morning, um trecho mostra que Michael já está pensando sobre a mortalidade.

Aqui está o que ele disse: “Minha vida está configurada para que … eu possa levar o Parkinson comigo se for preciso. Você não morre de Parkinson. Você morre com Parkinson. Tenho pensado sobre a mortalidade disso … Não vou fazer 80. A ideia de um biomarcador… uma forma de identificar a doença antes que ela esteja presente. Na época em que fui diagnosticado, eu tinha uma pequena contração no dedo mindinho, mas… com isso, podemos identificar a doença muito cedo e ajudar na progressão e, essencialmente, curar antes do jogo. Não vou mentir, está ficando difícil, está ficando mais difícil. Cada dia é mais difícil. Mas, mas é assim – é assim isso é.”

O tempo está se esgotando para Michael J. Fox

Não chegar aos 80 anos significa que Michael J. Fox tem menos de duas décadas neste planeta, o que é um pensamento extremamente triste para todos. Embora todos saibamos que a vida alcança a todos, ter alguém que falece cedo demais é diferente. Além disso, a Fox apresentou um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Seu Marty McFly está no mesmo nível de outros personagens icônicos de ficção científica/fantasia, como Indiana Jones, Luke Skywalker ou Jack Sparrow. Todos os atores que interpretaram esses personagens nasceram literalmente para interpretá-los e jamais serão esquecidos.