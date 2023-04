Microgeo ABRE VAGAS em diversos estados

A Microgeo, a primeira empresa 100% brasileira a atuar diretamente no microbioma do solo, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista de Frota e Mobilidade JR – Limeira – SP – Efetivo;

Aprendiz Administrativo (Crédito/Jurídico) – Limeira – SP – Aprendiz;

Aprendiz Administrativo (Logística) – Limeira – SP – Aprendiz;

Assistente Técnico de Vendas – Assis – SP – Efetivo;

Assistente Técnico de Vendas – Balsas – MA – Efetivo;

Assistente Técnico de Vendas – Campo Mourão – PR – Efetivo;

Assistente Técnico de Vendas – Canarana – MT – Efetivo;

Assistente Técnico de Vendas – Maceió – AL – Efetivo;

Assistente Técnico de Vendas – diversos outros locais – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento – Limeira – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Limeira – SP – Banco de talentos;

Coordenador de Desenvolvimento de Mercado – Rio Verde – GO – Efetivo;

ESTAGIÁRIO DEPARTAMENTO PESSOAL – Limeira – SP – Estágio;

Representante Técnico de Vendas – Araçatuba – SP – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – Balsas – MA e Sorriso – MT – Efetivo.

Mais sobre a Microgeo e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, vale frisar que a Microgeo promove benefícios multifuncionais como: bioestruturação do solo, aumento da retenção de água, maior eficiência dos fertilizantes, melhora no enraizamento, maior resistência em períodos de seca e estiagem, proporcionando plantas mais saudáveis e tolerantes à pragas e doenças. Microgeo é sinônimo de inovação, lucro, preservação ambiental, potência de mercado e sustentabilidade ao seu solo.

Além disso, fundada em 2000, na cidade de Limeira (SP), faz parte da Microbiol Indústria e Comércio SA, responsáveis pela produção e comercialização da marca Microgeo. Está presente em todos os cantos do Brasil e mais quatro países da América Latina: Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

