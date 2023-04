Mikaela Testa, estrela do OnlyFans, detalha deportação aterrorizante dos EUA, incluindo revista de strip

Ainfluenciador australiano Mikaela Testa recentemente compartilhou a experiência traumática de ser detido e depois deportado dos Estados Unidos. O jovem de 23 anos OnlyFans A estrela voou 20 horas de Perth para Los Angeles, apenas para ser detida na chegada aos Estados Unidos. Testa disse que estava “sinalizada ou algo assim” e teve a sensação de que estava com problemas. O governo dos EUA a manteve por quase dois dias em uma cela antes de deportá-la de volta para a Austrália.

“Fui detida pelo governo dos EUA por quase dois dias em uma cela”, disse Mikaela aos prantos a seus seguidores do TikTok. “Eles basicamente são donos de você e de tudo quando você pisa no país deles.”

Testa alegou que não tinha direitos enquanto estava detida e seu telefone foi tirado dela. Ela foi questionada sobre todos que conhecia em LA, seus negócios, dinheiro e o que faziam diariamente.

Mikaela passou a dizer que o guarda começou a interrogá-la sobre sua OnlyFans conta, perguntando se ela já havia colaborado com alguém nos Estados Unidos. Testa afirma que quando ela disse não, o guarda puxou uma foto dela no Twitter com algumas garotas dos Estados Unidos, em um país que não era os Estados Unidos.

“Eu disse: ‘Achei que você queria dizer nos Estados Unidos’. Foi nesse momento que fui enviado para outra sala onde eles mantêm pessoas que não estão lá para coisas boas”, disse Testa.

Ela foi detida em uma “sala de cinema de guerra”

Ela afirma que a sala era como um “filme de guerra” com apenas uma caixa de absorventes internos, uma chaleira e xícaras de macarrão instantâneo. Ela também disse que foi completamente revistada e teve que tirar tudo. “Isso parece um filme de guerra. Parece onde eles prendem as pessoas como da guerra, como os inimigos”, ela alega.

Testa disse que se sentiu como uma prisioneira e até experimentou a “síndrome de Estocolmo”, onde se apaixonou pelo guarda que a questionava. Ela disse que pode precisar conversar com alguém sobre o que aconteceu, pois isso teve um impacto em sua saúde mental.

“Ainda não superei. Quando você é deportado, não pode voltar pelo aeroporto. Eles colocam você em um carro de metal, você é conduzido na pista até a porta do avião com policiais”, Testa disse.