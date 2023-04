Mike Perry permanece invicto após derrotar Luke Rockhold no evento principal do BKFC 41

Acontece que Mike Perry foi feito para lutar sem luvas.

Em sua terceira aparição no ringue do BKFC, Perry não teve uma noite fácil no escritório, mas ainda assim encontrou uma maneira de aplicar a punição para parar Luke Rockhold em dois rounds. O fim veio depois que Perry realmente descarregou uma série de tiros no corpo, mas Rockhold pausou a ação para chamar a atenção do árbitro.

Rockhold apontou para a boca como se talvez tivesse quebrado o maxilar, mas foi o suficiente para o árbitro Dan Miragliotta interromper a disputa com o final chegando a 1:15 do segundo round. A vitória leva Perry a 3 a 0 no BKFC, com a maior vitória de sua carreira agora contra Rockhold.

Depois disso, Perry não estava tão interessado em chamar seu próximo oponente a princípio, mas em vez disso pediu uma encarada com o superastro do UFC Conor McGregor, que estava presente no card em Denver.

“Ele me deixou com medo”, disse Perry sobre Rockhold. “Estou aqui, nós conseguimos. Acabou agora e acho que devo me preparar para ir novamente em breve. Eu poderia enfrentar Conor McGregor? Isso seria lendário.

Na verdade, foi um confronto amigável quando Perry e McGregor trocaram elogios no ringue antes de Perry voltar sua atenção para um ex-adversário também na multidão.

“[Donald] Cerrone venha aqui e me devolva o braço”, disse Perry. “Talvez possamos lutar e, depois de vencer você, vencerei Conor McGregor.”

Foi uma conclusão e tanto para Perry, que parecia em casa como indiscutivelmente o novo rosto do BKFC com outra atuação impressionante no sábado.

Na forma de assinatura, Perry era todo agressivo enquanto avançava enquanto Rockhold tentava usar sua vantagem de alcance, mantendo seu oponente no final de seus socos. Uma forte mão esquerda acertada por Rockhold deixou Perry com as pernas de borracha momentaneamente enquanto o ex-campeão dos médios do UFC avançava para procurar o knockdown.

Perry se recuperou rapidamente e então retribuiu o favor ao acertar Rockhold no mingau e isso o balançou pouco antes do fim do round inicial.

Quando o segundo round começou, Perry veio atrás de Rockhold com uma enxurrada de socos enquanto ele diminuía a distância e começava a descarregar com tiros consecutivos. Perry estava fazendo uma tonelada de trabalho corporal enquanto punia a barriga de Rockhold com alguns socos que reverberaram por toda a arena.

Os lutadores acabaram engajados no clinch, que viu o árbitro vir separá-los e foi quando Rockhold sinalizou que algo estava errado com sua boca. Ele puxou o protetor bucal e apontou para o lábio e ficou claro que ele não poderia mais continuar.

Não era necessariamente o nocaute de cair o queixo que Perry queria, mas se Rockhold realmente quebrou a mandíbula, ele fez mais do que o dano digno da paralisação.

Perry tem sido nada menos que uma estrela para o BKFC desde que chegou pela primeira vez na promoção e com esta última vitória, ele provavelmente ganhará outro adversário importante e talvez até uma luta pelo título em um futuro próximo.