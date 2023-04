Mike Perry reage à briga de rua de Nate Diaz: às vezes as pessoas desrespeitam os lutadores como ‘não vamos arrebentar sua bunda’

Nate Diaz é mais conhecido por suas façanhas no UFC, mas obviamente não se opõe a entrar em uma briga fora da jaula quando a ocasião pede.

No fim de semana passado, o veterano de 38 anos se envolveu em duas brigas enquanto participava do cartão Misfits Boxing 6 em Nova Orleans, onde apoiava seu amigo de longa data e companheiro de equipe Chris Avila. Enquanto ele estava na arena, Diaz jogou uma garrafa de água no reality show Chase DeMoor, o que levou a uma briga quando a segurança correu para intervir.

Mais tarde naquela mesma noite, outra briga estourou do lado de fora de um bar, onde Diaz acabou sufocando o sósia de Logan Paul, Rodney Peterson, antes de derrubá-lo no chão. Peterson mais tarde mostrou sua cabeça ensanguentada depois que Diaz o sufocou até deixá-lo inconsciente.

A polícia de Nova Orleans posteriormente emitiu um mandado de prisão para Nate Diaz por suspeita de agressão de segundo grau devido à briga com Peterson.

A estrela do BKFC, Mike Perry, que já se envolveu em algumas brigas de rua ao longo dos anos, viu a filmagem envolvendo Diaz e não pôde deixar de rir do absurdo de tudo o que se desenrolou.

“Sua pequena briga de rua, parecia que ele sufocou Logan Paul com uma guilhotina”, disse Perry. O lutador contra o escritor. “O cara meio que se parecia com Logan Paul, eles estavam dizendo isso nos comentários.”

Ainda não há uma indicação clara do que levou ao incidente que terminou com o estrangulamento de Peterson, mas vídeos mostraram ele se aproximando de Diaz com as mãos para cima pouco antes do veterano do UFC agarrar Peterson na finalização.

Peterson mais tarde afirmou que iria se vingar de Diaz e “nocauteá-lo” se eles se encontrassem novamente. DeMoor, que foi desclassificado em sua própria luta de boxe naquela mesma noite, chamou Diaz de “suave” depois de se envolver na mesma briga fora do bar.

De sua parte, Perry não sabe o que levou à briga com Diaz, mas sabe por experiência própria que algumas pessoas procuram encrenca ao tentar enfrentar um lutador profissional.

“Às vezes as pessoas veem lutadores na vida real, veem lutadores que assistem na TV na vida real, e não sei se querem se testar ou querem apenas ser rudes ou apenas tentar talvez ser confiante na frente de alguns garota com quem eles estão ou algo assim, e tipo, ‘Você conhece esse lutador? Bem, observe isso. E eles tentam ser desrespeitosos ou pensam que estamos sob vigilância e não podemos ser pessoas normais ou más, e não vamos arrebentar sua bunda se você vier até nós sendo totalmente desrespeitoso”, disse Perry. “Eu definitivamente não quero que essas coisas aconteçam, mas às vezes as pessoas fazem as coisas erradas.”

Ver Diaz se envolver em uma briga de rua não foi exatamente uma surpresa para Perry, que contou uma história que ouviu sobre uma pessoa que ganhou um concurso para passar um dia com o ex O ultimo lutador vencedor e acabou como eles esperavam.

“Sempre penso nesse vídeo que vi com esse cara: ‘Ganhei essa coisa em que posso sair com Nate Diaz e sua equipe e vamos às lutas, vamos ao clube, vamos sair e era exatamente o que você pensaria que seria’”, disse Perry. “’No clube, nós estávamos bebendo e Nate estava empurrando as pessoas para fora do caminho e dando tapas nas pessoas e ele começou uma briga com um cara e nocauteou totalmente esse cara e eu fiquei sentado aqui assistindo a tudo isso.’

“Ele disse: ‘Foi uma experiência incrível e foi um prêmio ganhar isso, e foi tudo o que você pensou que seria’.”

Quanto às ações de Diaz no fim de semana passado, Perry não está tentando julgar ninguém, mas também entende por que esse tipo de coisa acontece.

“Somos guerreiros”, disse Perry. “Nós vendemos lutas e ficamos bravos com qualquer um que pense que pode brigar conosco em um confronto individual, então eu os entendo.”

Inspirando-se em Diaz e em seus próprios encontros anteriores em lutas de rua, Perry diz que está carregando esse mesmo tipo de mentalidade em seu próximo confronto com Luke Rockhold no BKFC 41.

Ainda haverá muita técnica e estratégia envolvidas, mas, no final das contas, Perry vê essa luta como uma luta de vida ou morte, sem uma terceira direção disponível.

“Eu tento ter essa mentalidade de Diaz”, explicou Perry. “Se um cara vem até mim – com esse boxe de punho nu, especialmente contra um adversário maior, é como se esse cara grande no canto do bar falando merda pensasse que ninguém aqui vai estourar seu burro porque ele é o cara maior? E ele pensa: ‘As pessoas têm medo de mim e estamos bebendo no bar no sábado à noite.’ Eu vou arrebentar a bunda dele.

“É assim que vai ser. Uma briga de rua no sábado à noite com algumas doses de tequila.

