Mike Perry revela que é agente livre após vitória no BKFC 41, luta de fantasia com Conor McGregor

Mike Perry está vivendo sua melhor vida sem luvas, mas está pronto para a renovação do contrato.

Perry revelou que sua luta com Luke Rockhold no BKFC 41 foi a final de seu contrato mais recente e, embora esteja contente em continuar lutando sem luvas, alimentar sua família é sua prioridade.

“Estou no ar porque essa foi minha última luta contratada”, disse Perry na coletiva de imprensa do BKFC 41 depois que Rockhold se aposentou na marca de 1:15 do segundo round. “Estou livre de todos, mas amo boxe sem luvas. Eu amo David Feldman, e a equipe nua, o time e os fãs, e todos que têm mostrado tanto apoio. Eles adoram essas coisas sangrentas também.

Fiel à forma, Perry foi sangrento com o ex-campeão dos médios do UFC Rockhold, que acertou vários socos fortes que machucaram seu adversário menor antes que uma rajada inicial o fizesse virar para o árbitro e sinalizar sua saída.

“Eu estava pronto para outra rodada e fiquei chocado porque pensei: ‘Cara, isso foi muito fácil depois de todo aquele trabalho duro’”, disse Perry. “Assim que tirei a foto, pensei, ‘OK, seu tamanho e seu peso’ – ainda sou ‘Platinum’ no final do dia, cara. Meu queixo ainda estava forte, e eu meio que gostei. Eu gosto de apanhar. Às vezes, isso me faz entrar na luta. Isso me faz ser eu. E eu sou um dos filhos da puta mais rudes e durões do planeta.

Porém, isso não evitou que os mais rudes e duros tivessem um momento de humildade. No brilho de sua vitória pós-luta, Perry convocou um confronto com o megastar do UFC Conor McGregor, que estava na 1stBank Arena em Broomfield, Colorado, para participar da ação. Os dois se enfrentaram por câmeras e trocaram gentilezas.

Perry sugeriu que ele vingasse uma derrota no UFC em Donald Cerrone, que também estava presente no BKFC 41, e depois lutasse com McGregor. Mas para esse tipo de luta, ele disse que o incentivo tem que estar lá.

“As lutas têm que fazer sentido para eles, e pelo dinheiro que eles estão me pagando, eles dizem, ‘Ei, você quer, o que você diria? Quero dizer, o que vocês, o que vocês acharam? Quem ia ganhar essa luta? Estava no ar, poderia ter sido 50-50. Lucas é um grande desafio. Você olha para ele e pensa, caramba, esse cara é um problema, talvez. Mas o ‘Platinum’ é platina.

“Então é como se o dinheiro tivesse que fazer sentido para eles. Tem que fazer sentido para mim. Eles são como, ‘Você quer cinturões, ou você quer dinheiro?’ Bem, eu quero alimentar minha família, e me dei um cinturão, e caramba, estou colocando mais crédito para colocar um pouco de respeito em mim.”

Uma luta com McGregor é mais fantasia do que qualquer coisa; há uma pequena chance de que a estrela irlandesa se separe do líder da indústria UFC para fazer uma aparição sem luvas. Mas Perry pode sonhar.

“Ele também gosta de lutar boxe”, disse Perry sobre “The Notorious”. “Poderíamos jogar as mãos. E ele me deu um confronto direto. Quão legal é isso, mano? É isso que está acontecendo. Eu sou muito humilde para ser sincero, porque eu luto há muito tempo, já passei por alguns altos e baixos, algumas lutas duras, e algumas coisas não saíram do meu jeito. E esses caras estão vindo para cá lutando comigo no que parecem ser meus melhores atributos. Eu tenho um queixo, tenho algumas mãos e sua junta nua. A maioria das pessoas não gosta de apanhar assim.