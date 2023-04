Mike Perry vs. Luke Rockhold destaques do vídeo da luta completa

Assista aos destaques completos do vídeo da luta entre Mike Perry e Luke Rockhold do confronto principal do BKFC 41 no sábado à noite, cortesia de vários canais.

Perry vs. Rockhold ocorreu em 29 de abril no 1stBank Center em Bloomfield, Colorado. Mike Perry (3-0) e Luke Rockhold (1-0) se enfrentaram em uma disputa dos meio-pesados. A luta foi ao ar ao vivo na FITE TV.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Perry vs. Rockhold, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Rockhold encontra Perry chegando , e Perry continua na perseguição. Rockhold jogando alto, envolvendo Perry contra as cordas. Sua esquerda direta passa no contra-ataque e ele está enganchando quando Perry se aproxima. Perry apenas os come e ataca, caindo no corpo e um baixo. Fazemos uma pausa enquanto Dan Miragliotta percebe a falta. Rockhold acena em Perry, que corre para a direita e trabalha contra as cordas. Rockhold luta com ele e eles se amarram, separando-se. Perry é pego com um direto de esquerda e cambaleia, e Rockhold tenta avançar, sendo pego no clinch. Jab de Perry fere Rockhold, e Perry rajadas contra as cordas. Rockhold come uma esquerda reta e outra. Ele se aproxima mesmo assim e termina a rodada em perseguição.

MMA Fighting marca o round 10-9 para Rockhold.

Rodada 2: Rockhold trabalha o jab e Perry o persegue com ganchos. Mais contadores de Rockhold com ganchos enquanto ele tenta usar o movimento para neutralizar a agressão de Perry. Ele escorrega e nós reiniciamos. Eles trocam esquerdas duras e Perry cava para o corpo. Rockhold movendo-se lateralmente, e Rockhold tenta o gancho de esquerda novamente. Perry bate o corpo contra as cordas. Parece que Rockhold está começando a fraquejar, reclamando de algo em sua boca. Miragliotta o verifica e depois acena para a luta. Lesão na mandíbula? Não está claro.