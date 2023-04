Mike Tyson aconselha jogadores da NBA a usar sua maconha após testes de maconha descartados na liga

Se os jogadores da NBA estão tentando colocar as mãos em maconha de primeira linha – depois que a liga anunciou que não serão penalizados pelo uso de maconha – então eles precisam atacar Mike Tyson quem conta TMZ Sports ele tem o melhor produto do mundo!

A lenda do boxe – que também dirige um negócio de cannabis chamado Tyson 2.0 – adorou a ideia e nos disse que os jogadores da NBA deveriam visitá-lo e pegar alguns de seus produtos.

“Eu preferiria [NBA players] para usar meu produto”, disse o homem de 56 anos na quarta-feira. “Meu produto é o melhor produto do mundo.”

“Não estou me gabando – apenas é. Veja os relatos de pessoas que tentaram.”

“Se você quiser descer e fumar um pouco de indica, faça um pouco de OG Kush. Se você quiser ficar acordado e aproveitar o mundo, faça o que eu sempre fumo, Sour Diesel. Isso me mantém pensando.”

Tyson sabe o que faz quando se trata de boa cannabis … sua marca está em 12 países, as gomas com infusão de cannabis em forma de orelha de Mike Bites estão vendendo como loucos e ele acabou de abrir o primeiro Café TYSON 2.0 em Amsterdã com seu amigo e CEO Adam Wilks.