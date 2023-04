Mike Tyson está aberto para lutar contra Roy Jones Jr., Evander Holyfield se o preço estiver certo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Mike Tyson não está 100% satisfeito com o boxe… o ex-campeão peso-pesado – que lutou pela última vez Roy Jones Jr. em 2020 — conta TMZ Sports ele ainda está aberto a lutar novamente se o preço for justo.

Conversamos com a lenda do boxe este mês sobre uma possível revanche contra Jones Jr. — que acabou de perder para a ex-estrela do UFC Anthony Pettis em 1º de abril – e ele não fechou a porta em um retorno ao ringue contra o Hall of Fame.

Na verdade, o homem de 56 anos nos disse: “Eu poderia ser persuadido”.

Então, quando perguntamos sobre outra possível revanche, que o colocaria contra seu ex-rival, Evander Holyfield — Tyson disse a mesma coisa.

Iron Mike não revelou o valor em dólares que seria necessário para persuadi-lo a concordar com lutas futuras com as lendas do boxe… embora ele tenha dito que foi recentemente abordado por pessoas na Arábia Saudita que querem “que eu faça essas coisas que.”

“Não sei”, disse ele … antes de acrescentar: “Quando vejo as pessoas do dinheiro para o final do produto, minha mente funciona com mais clareza. Não consigo me expressar agora financeiramente.”

Tyson lutou jones jr. em uma partida de exibição de grande sucesso em 2020. Ele também lutou contra Holyfield duas vezes em duas lutas memoráveis ​​em 1996 e 1997, mas perdeu as duas lutas.

Tyson já havia concordado em uma partida de exibição com Holyfield em 2021, mas as negociações fracassaram.