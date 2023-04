Mila Kunis está em negociações para interpretar The Thing, do Quarteto Fantástico

Mila Kunis pode simplesmente ser morto para interpretar o Coisa no novo filme “4 Fantástico” – isto é … se você comprar um boato que está correndo solto no Twitter esta manhã.

Um insider do filme chamado @MyTimeToShineH – que é creditado por obter furos antes das publicações comerciais e geralmente estar informado sobre as notícias de super-heróis – deixou o aplicativo do pássaro em um frenesi na sexta-feira quando alegou que Mila estava em negociações para retratar uma versão feminina de Ben Grimm.

Eles estão procurando atores judeus, tanto masculinos quanto femininos, para o Coisa no Quarteto Fantástico. Mila Kunis é uma delas — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 28 de abril de 2023

Grimm é o nome do cara nos quadrinhos que se torna o Coisa… uma figura gigante de pedra laranja que luta contra o crime ao lado do Sr. Fantástico, Mulher Invisível e Tocha Humana.

MTTSH escreve: “Eles estão procurando atores judeus, tanto homens quanto mulheres, para O Coisa no Quarteto Fantástico. Mila Kunis é um deles.” Eles acrescentaram que o diretor do próximo filme de 2025, Matt Shakmaninsistiu que Grimm fosse retratado como um ator judeu da vida real … já que o personagem é explicitamente retratado como judeu nos quadrinhos, embora em iterações posteriores.

Agora, caso tenha passado por cima de sua cabeça — O Coisa é um personagem masculino… e sempre foi retratado como tal. Se foi Chuck McCann no desenho animado dos anos 90, Michael Chiklis do filme dos anos 2000, ou Jamie Bell da versão de 2010 – The Thing é conhecido como um cara.

Agora, no entanto, com base neste relatório – ou fofoca, mais como – parece que a Marvel está possivelmente tentando mudar as coisas com uma pequena troca de gênero … ou pelo menos, considerando isso.

Como você pode imaginar… Os usuários do Twitter, em geral, não estão reagindo bem às notícias. As piadas estão voando – e o consenso parece ser, se Kevin Feige e companhia. seguir esse caminho, grande parte da base de fãs vai virar as costas para o estúdio … pois eles veem isso como um passo longe demais.

Claro, não seria a primeira vez que uma mulher substituiu um papel normalmente desempenhado por um homem – isso aconteceu notavelmente em “Caça-Fantasmas”… e mais recentemente, em “Pantera Negra 2” e “Mulher-Hulk”. entre outros exemplos. A questão é… já foi feito antes, e às vezes com sucesso.

Quanto a Mila estar de olho no trabalho … ela não seria tão ruim. Grande estrela com nome reconhecido e uma boa variedade de filmes em seu currículo, incluindo filmes de ação e comédias.