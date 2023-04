Miles Bridges perderá apenas 10 jogos na próxima temporada devido à violência doméstica

Ragente livre restrito Miles Bridges perderá apenas 10 jogos na próxima temporada, o NBA anunciou sexta-feira. A liga finalizou sua investigação sobre sua prisão por violência doméstica e deu ao ex-jogador Charlotte Hornets star uma suspensão de 30 jogos, creditando-lhe 20 servidos no ano passado.

Bridges, 25, estava a horas de assinar uma extensão de contrato com Charlotte na última offseason, que foi frustrada quando a mãe de seus filhos, Mychelle Johnsoncompartilhou fotos de seu rosto machucado e culpou o jogador.

Apesar de Bridges não contestar as acusações criminais, o NBA continuou sua investigação interna, mas o resultado é desconcertante.

A suspensão de 30 jogos sem remuneração é exatamente o que Stephen Jackson recebido em 2004 por perfurar um Detroit Pistons fã no infame “Malace at the Palace”.

Bridges, por sua vez, teria fraturado o nariz e o pulso de sua parceira, causando-lhe uma forte concussão e sufocando-a até ela desmaiar, entre outros ferimentos.

Onde Miles Bridges vai tocar?

Bridges e ex-companheiro de equipe do Hornets, Bola LaMeloestavam a caminho de construir algo especial em Michael Jordan‘vapor.

Agora que Charlotte não quer mais Bridges, ele está basicamente livre para assinar onde quiser.

O Los Angeles Lakers já foram vinculados a Bridges de pouso, que chegariam a um preço com desconto devido a problemas fora da quadra.

Qualquer que seja o time que consiga Bridges, se houver, precisará lidar com seus três anos de liberdade condicional e 10 jogos suspensos.