Miles, irmão de Sofia Richie, faltou ao casamento após testar positivo para COVID

Um representante de Sofia e Miles disse ao TMZ … Miles não estava se sentindo bem antes do casamento, então ele fez um teste COVID e deu positivo.

Somos informados de que Sofia teria adorado que seu irmão estivesse presente em seu dia especial, mas ela entende por que ele não pôde comparecer … e somos informados de que Miles sentiu falta da família e de todos os convidados do casamento.

Conforme noticiamos… Sofia e executiva musical Elliot Grainge atou o nó sábado em um casamento repleto de estrelas no Hotel du Cap-Eden-Roc em Antibes, França … com seu famoso pai, Lionel Richie levando-a até o altar.

Quando as pessoas notaram que Miles estava faltando nas fotos e vídeos do casamento, a internet questionou se ele pulou o grande dia de Sofia de propósito… mas um representante dos irmãos disse que todas as especulações não são verdadeiras.