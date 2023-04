Milhares de Brasileiros Surpresos com Anúncio Inesperado sobre o PIX emitido Hoje (18/04)

Cidadãos brasileiros estão surpresos com a nova alteração sobre a forma de pagamento eletrônico, o Pix parcelado. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que o Governo Federal vem estudando maneiras de facilitar a utilização de seu sistema. O Banco Central (BC) também faz parte da iniciativa que deverá possibilitar aos usuários realizar pagamentos parcelados com a ferramenta.

Todavia, esta opção já é oferecida pelas fintechs, que disponibilizam serviços financeiros inovadores, através da utilização da tecnologia digital. No entanto, não há um padrão pré-estabelecido para este tipo de operação, o que deve mudar com as novas medidas definidas pelo Governo.

Analogamente, o Ministério da Fazenda afirma que ainda é necessário esclarecer algumas questões sobre a nova modalidade de pagamento envolvendo o Pix. Depois disso, a nova ferramenta deverá estar disponível para toda a população brasileira. O Governo Federal deve conversar sobre o assunto antes de tomar uma decisão.

Desse modo, o ministro Fernando Haddad, se reuniu com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para tratar das alterações que farão sobre Pix parcelado. De acordo com ele, as mudanças que seu ministério e o Banco Central farão no meio de pagamento eletrônico devem gerar inúmeros benefícios ao país.

Pix parcelado

O usuário que utilizar o Pix parcelado em suas compras terá os valores descontados diretamente em sua conta. A princípio, a ferramenta é parecida com um cartão de crédito. No entanto, há uma cobrança de juros que deve ser observada pelos usuários da nova modalidade estabelecida pelo Governo Federal.

Vale ressaltar que os usuários devem utilizar o sistema de pagamento eletrônico, Pix parcelado, com todo o cuidado. Isso se deve ao fato de que o pagamento de produtos e serviços parcelados podem vir com altas taxas de juros, o que pode fazer com que os usuários acabem caindo em dívidas.

Portanto, é preciso ficar de olho nesta questão e se organizar financeiramente.

Como utilizar o Pix parcelado

Os usuários que desejarem fazer o Pix parcelado devem agir da seguinte maneira: em primeiro lugar, é preciso acessar o aplicativo da instituição financeira que oferece esta modalidade de pagamento. Depois, é preciso selecionar a opção “Pagar com Pix”. Finalmente, é necessário escolher o tipo de chave para o pagamento.

Em relação ao tipo de chave para o Pix parcelado, o usuário pode escolher entre o e-mail, telefone celular, CPF, ou mesmo uma chave aleatória. Em seguida, deve-se selecionar a opção “Parcelamento”. No caso em que o usuário estiver certo de que todas as informações estão corretas, ele deve confirmar a transação.

Sendo assim, o Pix parcelado serve para o pagamento de qualquer produto ou serviço, em diversos comércios e estabelecimentos. Entretanto, o estabelecimento, ou comércio, deve permitir esta modalidade. No valor total pago pelo usuário do sistema eletrônico, será incluído as taxas cobradas pela instituição financeira escolhida para a transação financeira.

Contudo, o Governo ainda não instituiu uma data certa para a implementação do Pix parcelado de uma forma uniforme, seguindo um padrão pré-estabelecido. Espera-se que a nova modalidade de pagamento eletrônico facilite bastante as operações financeiras, trazendo maior praticidade a todas as operações.

Os cidadãos brasileiros já acostumados com o Pix, terão na nova modalidade uma maior facilidade em suas transações, podendo parcelar os pagamentos de produtos e serviços diversos. Deve-se observar, que, como todo tipo de crédito, cobra-se taxas de juros, portanto, é preciso utilizá-la com segurança.

Ademais, o Pix tem sido um grande sucesso. A forma de pagamento eletrônica tem batido recordes em sua utilização. Na semana passada, no dia 6 de abril, a ferramenta superou a marca de 120 milhões de operações em apenas 24 horas. Mesmo com tantos usuários, o sistema funcionou corretamente durante todo o dia.

Em suma, o recorde anterior se deu no dia 20 de dezembro do ano passado, com 104,1 milhões de transações financeiras. Neste dia, o prazo para o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro havia acabado. O Pix tem obtido uma importante participação em vários setores econômicos da sociedade.

Em conclusão, o governo criou o Pix em novembro de 2020. Atualmente, são cerca de 146,4 milhões de usuários. Deste total, 134,8 milhões são de pessoas físicas e 11,6 milhões de pessoas jurídicas. Em setembro de 2022 o sistema excedeu a marca de 1 trilhão de movimentações financeiras em um único mês.