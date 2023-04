Milwaukee Bucks otimista e aliviado porque Antetokounmpo pode retornar para o jogo 2

Ce você imagina uma série inteira de playoffs da NBA sem Giannis Antetokounmpo? Esse é o sentimento que muitos fãs do Milwaukee Bucks tiveram quando viram sua superestrela cair no chão e deixar o jogo no domingo.

Houve pânico absoluto. Essa é a palavra. O Bucks, que havia trabalhado tanto para obter o melhor recorde da temporada regular, viu suas esperanças de título desaparecerem repentinamente com o infortúnio de uma lesão.

Giannis Antetokounmpo caiu no chão e sofreu uma pancada terrível nas costas que o tirou do jogo. Ele tentou voltar, mas acabou abandonando a empreitada com relutância no jogo 1 dos playoffs contra o Heat.

O Miami aproveitou para roubar a vantagem de jogar em casa, 117-130, e virar a série.

Mas poderia ter sido pior para Milwaukee. Sua grande estrela não ficará de fora por muito tempo, e até se fala em um possível retorno para o jogo 2 marcado para o início da manhã de quinta-feira, como relatou o repórter Shams Charania.

Os Bucks estão otimistas com isso e deram um suspiro de alívio com a notícia de que não há ferimentos graves.

Eles têm tempo para consertar o deslize do primeiro jogo.

O jogador que não estará no Jogo 2, ou no resto da série, ou provavelmente no resto da temporada, é Tyler Herro.

O guarda do Heat foi para a bola e fraturou vários dedos da mão direita.

A equipe da Flórida estima que ele ficará fora por quatro a seis semanas e, é claro, eles estão cancelando seu atirador letal.

Nesse caso, a vitória em Milwaukee teve um custo.