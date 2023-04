Minerva Foods Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Conheça as Regiões e Cargos Disponíveis

A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina da América do Sul, acaba de anunciar a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do país. Com mais de 25 anos de atuação no mercado, a empresa é reconhecida pelo seu comprometimento com a qualidade, sustentabilidade e responsabilidade social.

Minerva Foods oferece novas vagas de emprego; veja as regiões

A Minerva Foods oferece uma série de benefícios para os seus colaboradores, incluindo plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, auxílio creche e participação nos lucros. Além disso, a empresa investe no desenvolvimento dos seus funcionários por meio de programas de treinamento e capacitação.

As vagas disponíveis na Minerva Foods são para diversas áreas, como produção, logística, recursos humanos, marketing, vendas e finanças. Confira abaixo algumas das vagas abertas na empresa:

Analista de Recursos Humanos (Rio de Janeiro/RJ);







Auxiliar Administrativo (Cuiabá/MT);







Coordenador de Marketing (São Paulo/SP);







Gerente Comercial (Goiânia/GO);







Supervisor de Produção (Araguaína/TO).

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas na Minerva Foods, os interessados devem acessar o portal 123empregos e realizar o cadastro do currículo. O portal é uma plataforma gratuita que conecta candidatos a vagas de emprego em empresas de diversos segmentos.

Uma dica importante para fazer um currículo excelente é personalizá-lo para a vaga que está se candidatando. Isso significa que você deve adaptar as informações do seu currículo para destacar as habilidades e experiências relevantes para a posição em questão. Além disso, é importante ser claro e conciso, utilizar uma linguagem objetiva e ter uma formatação limpa e organizada.

Sobre a empresa

É uma empresa líder em exportação de carne bovina da América do Sul, com mais de 25 anos de atuação no mercado. Fundada em 1992, a empresa tem sede em Barretos, interior de São Paulo, e conta com 26 unidades de produção distribuídas pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia e Uruguai.

Além da preocupação com a qualidade dos seus produtos, a Minerva Foods também se preocupa com a sustentabilidade e responsabilidade social. A empresa possui programas de monitoramento ambiental e investe em ações sociais nas comunidades onde atua. Em 2022, a Minerva Foods foi reconhecida pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 como uma das empresas mais sustentáveis do Brasil.

