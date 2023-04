Minha Casa, Minha Vida voltou! Veja como se inscrever e confira quais são os documentos exigidos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relançou o Minha Casa, Minha Vida em fevereiro. A iniciativa foi criada em 2009 em um dos mandatos do petista.

Desta vez, o programa habitacional retornou com foco Faixa 1, que a partir de agora contemplará famílias com renda bruta de até R$ 2.640,00. Todavia, outras novidades também foram incluídas.

Veja mais informações sobre o programa e como se inscrever a seguir.

Relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida

Neste relançamento, como mencionado o foco é a faixa 1, composta pelas famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. Para este público também foi estipulado um teto para o financiamento, correspondente a 95% do valor do imóvel.

Desse modo, a volta da faixa 1 do programa habitacional conta com vários benefícios. Inclusive porque o governo assume entre 80% a 95% do valor do imóvel, restando para as famílias o pagamento do valor não financiado.

Quem pode participar do Minha Casa, Minha Vida?

Confira as faixas de renda a seguir:

Áreas urbanas:

Faixa Urbano 1: renda da família por mês até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: renda da família por mês de R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

Faixa Urbano 3: renda da família por mês R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Áreas rurais:

Faixa Rural 1: renda da família por ano até R$ 31.680;

Faixa Rural 2: renda da família por ano de R$ 31.680,01 até R$ 52,8 mil;

Faixa Rural 3: renda da família por ano l de R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.

Como se inscrever no Minha Casa, Minha Vida?

Os interessados podem fazer a inscrição no programa presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, será preciso levar os seguintes documentos:

Do comprador:

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Registro Geral (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se tiver;

Carteira de Trabalho (CTPS);

Certidão de Nascimento, se for solteiro;

Certidão de Casamento, se for casado;

Holerites dos três últimos meses trabalhados;

Última declaração de Imposto de Renda;

Comprovante de residência.

Da obra:

Declaração elétrica e de esgoto;

Descrição orçamentária da obra;

Documentos da construtora ou responsável pela obra, como RG, CPF e CREA;

Matrícula da obra;

Memorial descritivo do projeto registrado em cartório;

Projeto arquitetônico, de execução e complementar;

Projeto e alvará de construção aprovados.

Do imóvel

Certidão de logradouro emitida pela prefeitura;

Instrumento particular/contrato de compra e venda do imóvel;

Matrícula do imóvel atualizada.

Retorno das obras do Minha Casa, Minha Vida

Ainda este ano, o governo pretende retomar as obras das casas. No total, são 186 mil unidades habitacionais não concluídas na faixa 1. Desse total, 170 mil são nas modalidades empresas, entidades urbanas e entidades rurais, e mais 16 mil na modalidade de oferta pública.

Segundo a pasta, o intuito agora é de concluir, legalizar e entregar as unidades que estão com as obras paradas. Lembrando que os recursos utilizados são do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).