Ministério da Educação abre inscrições para curso online sobre Igualdade Racial nas Escolas

O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para curso sobre Igualdade Racial nas Escolas. De acordo c om a pasta, o curso que está sendo ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD), contará com certificação gratuita. As inscrições também são gratuitas.

Conforme o cronograma, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site do AVAMEC. Nesse sentido, os interessados deverão acessar a plataforma de cursos EAD do MEC, realizar o cadastro, caso ainda não tenha, e indicar interesse em participar do curso.

Ainda de acordo com a pasta, o curso tem como público-alvo docentes das séries iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, qualquer pessoa interessada no tema poderá fazer o curso de Igualdade Racial nas Escolas.

A pasta não realizará processo seletivo com aplicação de provas ou análise documental. Nesse sentido, o preenchimento das vagas será feito exclusivamente por ordem de inscrição. Portanto, quanto mais rápido o interessado se inscrever, maior será a chance de conseguir uma vaga.

Sobre o curso

O MEC está ofertando mais de 4 mil vagas para o curso de Igualdade Racial nas Escolas. Os participantes que concluírem o curso no prazo e obtiverem bom aproveitamento terão direito a um certificado de conclusão de curso emitido pelo MEC.

De acordo com a pasta, o curso terá carga horária total de 180 vagas e poderá ser feito pelos estudantes logo após a inscrição. O curso está dividido em quatro módulos, tenho cada um 45 horas:

Módulo I: Fundamentos teóricos das relações étnico-raciais na contemporaneidade: identidade nacional em debate;

Módulo II: Breve história e cultura africana para ensino fundamental;

Módulo III: Resistências negras, política antirracista, identidade e cultura afro-brasileira;

Módulo IV: Territórios e Linguagens no processo educacional: (re) pensando a identidade Nacional a partir da migração e da cultura.

Ementa do curso

De acordo com a ementa do curso, o Módulo I (45h) discutirá o pensamento social sobre as relações étnico-raciais. Nesse sentido, o módulo discutirá as ideias racistas, eugenia e formas correlatas de racismo e discriminação. Além disso, serão abordados os conceitos fundamentais para a compreensão das relações étnico-raciais: identidade, racismo, preconceito , discriminação, etnocentrismo, entre outros.

Já nesse módulo, o curso apresentará proposições pedagógicas sobre a educação das relações étnico-raciais, com a discussão sobre a importância de fazer uso da abordagem multi, inter e/ou transdisciplinar no ensino da História e Cultura Africana; e de se trabalhar com pedagogias afroreferênciadadas para promover a identidade afirmativa dos educandos.

O Módulo II (45h), por sua vez, abordará a cultura africana para ensino fundamental, com a contextualização geográfica do continente africano. O módulo apresentará a África como berço da humanidade e das civilizações. O material aborda a unidade e diversidade cultural africana; formação de impérios e reinos africanos da antiguidade até a invasão árabo-muçulmana (a partir de século VII) e europeia (entre séculos XV-XX). Além disso, o módulo apresentará a África contemporânea.

O Módulo III (45h), intitulado Resistências negras, política antirracista, identidade e cultura afro-brasileira, discutirá o associativismo e resistência negra no contexto da formação histórica brasileira. Desse modo, o módulo abarcará conhecimentos sobre os movimentos negros e ação coletiva negra na luta contra o racismo estrutural e institucional e na promoção de políticas antirracistas.



Por fim, o Módulo IV (45h) apresentará reflexões sobre a identidade Nacional a partir da migração e da cultura. Nesse sentido, o material apresentará reflexões sobre o “território” que é na essência mais físico e mental, relacionando-se permanentemente com a identidade.

Acesse o site do AVAMEC para mais detalhes.

