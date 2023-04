Ministério Público pede que Dani Alves permaneça preso em meio a risco de fuga para fugir da Justiça

TProcuradoria do Barcelona se opôs à soltura provisória do ex-jogador do Barcelona, Daniel Alvesconforme havia solicitado sua defesa na semana passada.

As autoridades consideram a possibilidade de o jogador brasileiro decidir fugir para fugir da justiça.

Segundo fontes do Ministério Público, o promotor do caso apresentou um relatório ao 15º Juizado de Instrução de Barcelona.

O documento estabelece que as circunstâncias não mudaram desde 20 de janeiro, quando alves entrou na prisão acusado de estuprar uma jovem na boate Sutton e que fugir para fugir da justiça pode ser um resultado possível.

Magistrado decidirá se acata pedido de Dani Alves

O juiz de instrução deve agora decidir se defere o pedido da defesa de Alves e o liberta sob fiança, com as medidas cautelares que julgar cabíveis.

O resultado pode ser contestado perante o Tribunal de Apelações de Barcelona.

A defesa de Alves pediu na semana passada que o juiz o libertasse sob fiança com base em várias imagens de câmeras de segurança da boate que o inocentariam.

Na petição, os advogados do jogador de futebol Cristobal Martell e Arnau Xumetra argumentam que essas imagens demonstrariam que o acusado e a vítima estavam flertando antes do suposto incidente ocorrer.

Afirmaram que os dois estavam dançando e bebendo juntos, e que a suposta vítima entrou voluntariamente no banheiro depois que Alves o fez.

Os advogados argumentaram que o laudo pericial de 200 páginas, que analisa as imagens quadro a quadro, desmente o “microcosmo de pânico e terror” relatado pela vítima e aponta que os vinte minutos que passaram juntos antes de entrar no banheiro “eram típicos de um namoro sexual”.

Afirmam ainda que as imagens captadas pelas câmaras de segurança contradizem o depoimento dos dois amigos que acompanharam os denunciantes.

Os amigos explicaram ao juiz que o jogador de futebol os abordou com óbvias intenções sexuais até que se sentissem desconfortáveis.

Alves apresentou seu pedido de liberdade

alves apresentou seu pedido de liberdade após testemunhar pela segunda vez perante o juiz de instrução, desta vez a seu próprio pedido, em comparecimento em 17 de abril.

O internacional brasileiro alegou que a relação sexual com o denunciante foi consensual e que mentiu na primeira declaração para esconder a infidelidade à esposa.