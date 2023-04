Ministro confirma data da correção da tabela do Imposto de Renda

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse em entrevista à Band News que o Brasil vai mesmo realizar uma correção na tabela do Imposto de Renda. Segundo o chefe da pasta econômica, a excelente notícia é que o governo pretende isentar as pessoas que recebem até dois salários mínimos. Hoje, a isenção atinge apenas os trabalhadores que recebem até R$ 1,9 mil.

“No dia 1º (de maio) nós vamos reajustar a tabela do Imposto de Renda. A partir de maio as pessoas que ganham até dois salários mínimos não devem precisar pagar Imposto de Renda, como nós herdamos isso do governo anterior“, disse o Ministro da Fazenda em entrevista na última semana.

Vale lembrar que ao dizer que a correção da tabela vai isentar quem recebe até dois salários mínimos, Haddad já leva em consideração o valor de R$ 1.320. Este é o piso que o salário terá já a partir do próximo mês de maio. Por esta lógica, todos que recebem até R$ 2,6 mil deixarão de pagar o Imposto de Renda com desconto em folha a partir de maio.

Esta foi a primeira vez que o Ministro da Fazenda falou sobre o aumento da isenção do Imposto de Renda. Até aqui, apenas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha confirmado a informação. Existia um certo temor de que esta decisão tivesse sido tomada sem o aval do Ministério da Fazenda, chefiado pelo Ministro Fernando Haddad.

Na entrevista concedida à Band News, o chefe da pasta econômica fez um balanço geral sobre os seus primeiros 100 dias à frente do Ministério. De acordo com ele, alguns pontos já poderiam ser comemorados.

O que disse o Ministro: “O salário mínimo, pela primeira vez em 7 anos, teve um aumento real acima da inflação. Foram 7 anos de congelamento.”

O que é fato: O atual salário de R$ 1.302, de fato, representa uma elevação real em relação aos números da inflação do ano passado. Contudo, este patamar foi definido ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que disse o Ministro: “Nós garantimos 100% do Bolsa Família. As pessoas não estão mais falando em fome no Brasil porque o preço dos alimentos, que estão caros, parou de subir o que subia até o ano passado“, completou ele.

O que é fato: É verdade que o Governo Federal conseguiu manter o Bolsa Família na casa dos R$ 600. Este patamar teria caído para R$ 405 caso o plano de orçamento de Bolsonaro tivesse sido mantido.

Contudo, é subjetivo afirmar que não se fala mais de fome no Brasil. Pesquisa recente divulgada pelo instituto Datafolha aponta que 23% da população brasileira afirma que a comida em casa é insuficiente. É fato que este é o menor patamar desde o início da série histórica do Instituto em 2021, mas ainda representa quase um quarto da população.



O que disse o Ministro: “Hoje nós estamos com os reservatórios cheios, a energia tá no verde e não no vermelho“, disse ele.

O que é fato: É verdade que os reservatórios brasileiros estão com mais de 80% da capacidade. “Essa condição traz uma perspectiva otimista para a composição da oferta de energia também durante o período seco. Com os dados até aqui realizados, se considera bastante provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023“, diz a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Perspectivas de Haddad

O Ministro da Fazenda disse que está confiante na melhora da situação econômica do país. Ele, no entanto, argumentou que será preciso “enfrentar grandes interesses”.

“Se a gente fizer o que precisa ser feito, esse país engrena. Agora, se a gente tiver medo de enfrentar grandes interesses nós vamos continuar patinando. Eu repito: se nós não mantivermos privilégios de quem não precisa – e eu conheço os números pela Receita Federal – toda a sociedade brasileira, e eu estou falando de 99%, vão passar a gozar de um ambiente econômico, social e ambiental muito melhor“, disse ele.