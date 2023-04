Missed Fists: Lutador vomita após ser espancado por nocaute

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Peço desculpas pelo intervalo de duas semanas, mas abril tem sido relativamente tranquilo no cenário regional e internacional, exceto por alguns picos de empolgação aqui e ali. Nesta semana, não faltam destaques memoráveis, emocionantes e absurdos, começando com um kickboxer perdendo o almoço no final de uma partida difícil.

Esteja avisado!

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e finalizações, e para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Praewpraw vs. Dokmaipa

Em um show de Petchyindee em Bangkok, os kickboxers Praewpraw e Dokmaipa estavam travados em um evento principal acalorado até Praewpraw mostrar sua coragem e aumentar o calor na rodada 3. Embora, na verdade, tenha sido Dokmaipa quem mostrou sua coragem ao vomitar por todo o tatame durante A enxurrada de fim de luta de Praewpraw.

Mais uma vez: Seja. Avisou.

Dokmaipa estava no controle da luta até que Praewpraw encontrou aquele cruzado de esquerda sobre seu jab e começou a derramar sobre ele, misturando cruzado de esquerda e joelhada no corpo.

Fazendo Dokmaipa vomitar no tatame.

Final desagradável. pic.twitter.com/FDdTNIlsp1 — Sweet Punch Memories (@SPM_staff) 20 de abril de 2023

Como um vomitador de simpatia, prefiro não me debruçar sobre momentos como este, mas é meu dever de Fists quebrar esse tipo de ação, então repeti várias vezes. Você pode realmente ver Dokmaipa começar a vomitar alguns segundos antes do final ser chamado e então ele vomita por todo o lugar quando Praewpraw o balança com aquela última joelhada. Ainda bem que essa foi a última luta da noite, porque não acho que eles poderiam ter higienizado razoavelmente o tatame se o evento tivesse que continuar.

Você pode assistir ao evento completo no YouTube e à luta de revirar o estômago em alta definição aqui:

Simplesmente adorável.

Mateusz Strzelczyk vs. Jorick Montagnac

Passamos do vômito para dois lutadores que pareciam um pouco bêbados quando Mateusz Strzelczyk e Jorick Montagnac derrubaram no Oktagon 41 em Liberec, República Tcheca.

É assim que você e seus amigos ficam quando tentam imitar cenas de artes marciais de filmes. Mas pior. De alguma forma, durante essa briga de bar, Strzelczyk conseguiu acertar um gancho de direita no dinheiro que achatou Montagnac. Técnica, schmeqnique, estou certo?

Nikolai Shakhobov vs. Máximo Danilov

Nikita Prikhodko vs. Lucas Oliveira

Máximo Fedorov vs. Davlatbek dos árabes

Vladislav Pilipenko vs. Myktybek Toygonbaev



No Open Fighting Championship 29 em São Petersburgo, na Rússia, tivemos vários lutadores finalizando o ground and pound com golpes espetaculares.

Nikolay Shakhobov provavelmente não precisou de continuação para este slam, que virou o oponente Maxim Danilov do avesso.

O soco giratório de Nikita Prikhodko não foi suficiente para afastar Lucas Oliveira, mas você não saberia pelo som.

Já se passaram três anos desde a última derrota por nocaute de Oliveira, então podemos dar uma folga a Prikhodko por não ser capaz de derrubá-lo com um único chute. Prikhodko melhora para 9-0 com sua vitória sobre Oliveira, um veterano de 34 lutas profissionais.

Maxim Fedorov teve que se contentar com um TKO depois de esmagar um resiliente Davlatbek Arabov com uma joelhada voadora.

Arabov mudou de nível logo naquele ataque e nunca mais se recuperou.

Você sabe quem não precisou de nenhuma injeção de acompanhamento? Vladislav Pilipenko.

Clinch. Quebrar. Chute. Ganhar.

Você pode assistir às lutas do Open Fighting Championship gratuitamente em seu canal no YouTube.

Shamel Findlay contra Will Spann III

Brandon Lopes vs. jomal rodriguez



Lembra que eu falei sobre o MMA regional voltar com força total? Bem, o UFC Fight Pass estava cheio de ação no fim de semana passado, então vamos mergulhar em alguns desses destaques.

No CFFC 119, o prospecto peso mosca Shamel Findlay ampliou sua invencibilidade para seis com um nocaute com a mão direita na cabeça no primeiro round.

Pessoas mais espertas do que eu consideram Findlay um dos talentos mais promissores por aí em 125 libras, então minhas desculpas se você está lendo isso, Sr. Findlay, eu não estava realmente familiarizado com o seu jogo.

Também no show de Tampa, Flórida, Brandon Lopez marcou uma guilhotina perversa de Jomal Rodriguez que fez Rodriguez bater um pouco tarde demais para se salvar de sair.

Observe a contração pós-tap. *estremecimento*

Dumitru Girlean vs. Adam Cullen

Chris Hardwick x Yann Liasse



O italiano Dumitru Girlean fez uma impressionante estreia no Cage Warriors em Manchester, Inglaterra, derrubando o invicto Adam Cullen no terceiro.

Essa mão direita acabou de desmoronar Cullen. Girlean está agora com 6-1, com todas as suas vitórias vindo por nocaute ou finalização.

Na luta principal, o campeão dos leves Chris Hardwick fez sua segunda defesa de título com uma finalização no primeiro round sobre Yann Liasse.

George Hardwick com nocaute no primeiro round ✅

2ª defesa de título com sucesso ✅

Combinação de 10 socos para o rolo de destaque ✅

Que momento para o Rei dos Pesos Leves #CW152 pic.twitter.com/oYYWnzTMHf — Cage Warriors (@CageWarriors) 15 de abril de 2023

O final foi bom o suficiente, mas é a dança comemorativa que vamos lembrar.

Esses quadris não contam uma única mentira.

Trey Waters contra Jalin Fuller

Nikita Kulshin x Geovani Cruz



O LFA 156 em Sioux Falls, SD, também foi coroado por uma luta pelo título, com Trey Waters e Jalin Fuller competindo pelo cinturão vago dos meio-médios. O recente teste de Waters para a Contender Series não saiu como planejado quando ele se deparou com Gabril Bonfim, do temido clã Bonfim, mas você sempre pode voltar para casa.

Caso em questão:

Como sabemos de Carlos Condit vs. Dan Hardy, nem todos os socos são criados iguais, e Fuller foi lembrado disso quando sua mão esquerda rebateu inofensivamente na lateral da cabeça de Waters enquanto Waters simultaneamente acertava uma bomba com a mão direita. Waters sabia que um estava feito.

O card da LFA na última sexta-feira também viu a estreia nos Estados Unidos de Nikita Kulshin, um russo de 23 anos que pode lutar por um título mais cedo ou mais tarde. Kulshin precisou de apenas 17 segundos para acertar um contra-ataque perfeito que apagou Geovani Cruz.

Reynaldo Acevedo x André Bermudez

Natasha Kuziutina x Karen Quintero



Se você está se perguntando por que Waters não venceu nosso Humpty Dumpty Fall of the Week, é porque Reynaldo Acevedo fez isso com Andre Bermudez no Titan FC 81.

O wheel kick foi lindo e se Bermudez não fosse feito de um material tão duro, provavelmente poderia ter parado ali ao invés de com ele feito um boneco de pano contra a cerca.

Não sei se você já ouviu falar, mas o judô é uma boa base para mulheres que querem entrar no MMA. Natasha Kuziutina é uma judoca condecorada que conquistou o bronze nos jogos do Rio em 2016 e vou te dar um palpite sobre qual técnica ela usou para vencer sua estreia no Titan FC.

Você adivinhou certo.

Até a próxima semana, lembrem-se crianças, se de primeira não conseguirem, tentem, tentem (e tentem!) de novo:

