Missed Fists: Xavier Horton achata o oponente com um nocaute irreal de 2 segundos

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Um dos aspectos mais difíceis de engolir nos esportes de combate é como esses atletas incríveis podem passar meses e meses e dias e horas se preparando para uma luta, apenas para que ela termine rapidamente quando eles entram na jaula.

Em um show amador em Chattanooga, Tennessee, no fim de semana passado, Xavier Horton e Richard Guerrerro demonstraram esse cenário ao extremo.

Xavier Horton contra Xavier Horton Ricardo Guerreiro

Sim, você está vendo isso direito. O tempo oficial da paralisação desta luta amadora dos meio-médios do Aries Fight Series 6 é DOIS segundos do round inicial.

Talvez o cronometrista ou quem foi o responsável pela decisão oficial estivesse sendo um pouco generoso com Horton ali, porque encerrar a luta em dois segundos significa que foi decidido que Guerrerro estava fora antes de cair no chão. Mas como é provável que Guererro era fora antes que ele batesse no chão, eu digo que é um jogo justo. Com o benefício do replay, definitivamente parece mais próximo de um nocaute de três ou quatro segundos (o momento em que Horton acerta o golpe de solo seguinte).

Independentemente disso, Horton tem um para os livros de história. Não deveria ser surpreendente que Horton tenha pego uma bolada, já que três de suas últimas quatro lutas terminaram antes da marca de três minutos.

Adrian Bartosinski vs. Artur Szczepaniak

Werllenson Martins vs. Patrick Surdyn

Adriana Kreft vs. Carolina Owczarz

maria silva contra Sofia Bagishvili



Passamos do cenário regional para uma das maiores promoções da Europa com o KSW 81, que decorreu em Tomaszow Mazowiecki, na Polónia, no passado sábado.

Roberto Soldic está pronto para fazer sua segunda aparição pelo ONE Championship na próxima semana (o que espero que seja mais divertido para ele do que sua estreia) e o título meio-médio do KSW que ele desocupou ainda estava em disputa até alguns dias atrás. Basta dizer que Adrian Bartosinski aproveitou a oportunidade, melhorando para 14-0 e conquistando o cinturão com um poderoso nocaute no primeiro round sobre Artur Szczepaniak.

Bartosinski já eliminou seus últimos 12 oponentes, o que deve dizer a você que ele está mais do que equipado para não apenas seguir os passos de Soldic, mas também esculpir seu próprio legado repleto de destaques.

O melhor nocaute da noite, na verdade, foi de Werlleson Martins, que de alguma forma evitou a desclassificação com essa joelhada no mergulhador Patryk Surdyn.

Isso é bem na hora.

Martins tem 27 anos e muita experiência (ele está com 18-5 depois dessa vitória), então agora é a hora de ele deixar sua marca no KSW. Após sua vitória, ele foi imediatamente escalado para lutar contra o campeão peso galo Jakub Wiklacz no altamente antecipado evento do Coliseu em 3 de junho.

A peso-mosca Adrianna Kreft melhorou para 5-0 em sua carreira profissional com esta finalização de braço-triângulo apertada que teve consequências assustadoras quando a adversária Karolina Owczarz bateu, mas ainda pareceu perder a consciência brevemente.

Bom trabalho do árbitro lá para ficar com Owczarz enquanto ela voltava desajeitadamente aos seus sentidos.

Maria Silva, por outro lado, colocou Sofiia Bagishvili fora.

Este pode ser o início de uma grande corrida em KSW para Silva, depois de não conseguir fechar um contrato em Dana WhiteContender Series. A brasileira de 27 anos foi 1-1 no UFC APEX, com ambas as lutas indo para a decisão.

A propósito, você deve se lembrar de Bagishvili de sua luta há alguns meses, quando ela estava do outro lado de uma finalização em que teve que apontar para o árbitro que o braço de seu oponente estava machucado.

Os eventos KSW estão disponíveis para replay pay-per-view na KSWTV. O próximo é um show em 13 de maio, seguido por seu segundo evento no Coliseu em 3 de junho.

Jacob Romero vs. Mercado José

Danny Dixon x Douglas Alves

Shanelle Dyer vs. Kamil Simkova

Iain Postlethwaite x Christian Tebbett



Indo para o UFC Fight Pass, temos destaques do Fury FC em Houston e Full Contact Contender em Liverpool, Inglaterra (há um contraste de locais se eu já vi um).

No Fury FC 78, Jacob Romero detonou Jose Mercado com um nocaute de soco contínuo que foi reforçado por alguns ótimos comentários.

Observe o tempo da paralisação, 34 segundos no primeiro round. Mesmo fora do UFC, regra dos Flyweight Unders!

No Full Contact Contender 33, tivemos outra emocionante luta Gone In 60 Seconds, com Danny Dixon e Douglas Alves jogando tudo para baixo.

Dixon não deixou Alves fazer dele um destaque, virando a mesa rapidamente e atacando Alves com bombas para encerrar a luta aos 28 segundos.

Agressão foi o nome do jogo neste show, quando Shanelle Dyer, peso mosca de 22 anos, colocou as mãos em Kamila Simkova por nocaute técnico no primeiro round.

Espere que Dyer avance rapidamente na classificação se ela continuar apresentando performances como esta e o nocaute giratório que teve em sua estreia no mês passado.

É hora de passar para a parte de apresentação do nosso show e, ei, que conveniente, Iain Postlethwaite nos inicia com uma bela chave de calcanhar.

Esse tipo de técnica provavelmente não vai funcionar nos níveis mais altos do MMA, mas há algo muito legal em Postlethwaite pegar um chute descuidado e ir direto para uma tentativa de finalização bem-sucedida.

Yryskeldi Duysheev x Rafael Abrahamyan

O esforço de Postlethwaite foi superado por Yryskeldi Duysheev, que travou um fantástico twister em Rafael Abrahamyan em um evento do MMA Series na Rússia.

Você sabe que marcou uma finalização habilidosa quando o Matt Hughes cross-the-cage slam não é a parte mais memorável do seu carretel.

Michel Silva vs. Aleksandr Vasiliev

Konstantin Simonov vs. Khikmatillo Abdullaev

Vladimir Seliverstov vs. Nikolai Kovalenko



Ficando na Rússia e indo para Yekaterinburg, temos Michel Silva trabalhando para roubar o show da finalização com um estrangulamento bugado.

O slam não funcionou tão bem para Aleksandr Vasiliev. Talvez ele devesse ter ido para o backbreaker acima do joelho.

De volta aos nocautes, temos Konstantin Simonov engessando Khikmatillo Abdullaev.

Abdullaev apenas pisou diretamente no caminho daquela mão direita. Não há como voltar disso.

Vladimir Seliverstov também acertou um corpo com um martelo de direita, um chute que provavelmente deveria ter convencido o árbitro a acenar para a luta assim que acertou.

Sweet roll depois embora.

Pavel Dailidko vs. Luka Podkrajsek

Erko Jun vs. Marko Drmonjic



Nossa dica da semana, membro da mídia não treinado em MMA, vai para Luka Podkrajsek, que foi espancado por Pavel Dailidko no Brave CF 70 na Eslovênia.

Meu conselho de especialista: cuidado com esses joelhos, mano!

Um homem que não precisa de ponteiros, Erko Jun marcou um contra-ataque de direita perfeito para derrubar Marko Drmonjic para a contagem.

Erko, um ex-pesado agora competindo até 205 libras, continuou a trabalhar desde o início de sua carreira na KSW e é ótimo ver porque se essa técnica aprimorada é uma indicação, ele está realmente evoluindo como lutador/modelo (e não o outro lado).

