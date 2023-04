MLB News: Tampa Bay Rays faz história no beisebol com 12-0 no início da temporada

Tele Tampa Bay Rays estão prestes a fazer história no beisebol desde o primeiro Série Mundial foi disputado em 1903, ao dominar o liga americana e mantendo um recorde perfeito de 12-0 na temporada atual.

Sua última vitória por 9 a 7 contra o Boston Red Sox no Campo Tropicana colocá-los dentro de uma vitória de se juntar ao Atlanta Braves de 1982 e o Milwaukee Brewers de 1987 como as únicas equipes a alcançar 13 vitórias nesta era da World Series.

Randy Arozarena brilhou no jogo, acertando seu terceiro home run do ano e fazendo três corridas contra o arremessador titular do Boston, venda de cris, no primeiro turno. Arozarena também trouxe Wander Franco home plate na oitava entrada com uma mosca de sacrifício, somando quatro corridas impulsionadas e contribuindo para a vitória de seu time.

O jogo também viu Taj Bradleyo melhor arremessador em potencial de Tampa Bay, faça sua Estreia na liga principal. Bradley lançou cinco entradas, permitindo três corridas merecidas, cinco rebatidas e eliminando oito rebatedores. Seu desempenho lhe rendeu a vitória e solidificou sua posição como um dos melhores arremessadores do Rays.

Rays está prestes a fazer história com a melhor sequência de vitórias da história da franquia

A vitória dos Rays também marca a melhor sequência de vitórias em qualquer ponto de uma temporada na história de uma das franquias mais jovens de todos os tempos. Liga Principal de Beisebol.

O raios agora estão prontos para fazer história em seu próximo jogo contra o Red Sox na quinta-feira, com um confronto de arremessadores que verá Corey Kluber no monte para Boston e Jeffrey Springs para Tampa Bay.