O Pack de Proteção do Nubank consiste em uma série de ferramentas para elevar a segurança do cliente. De acordo com informações oficiais do Nubank, as principais ferramentas do Pack de Proteção são: “Modo Rua”, “Defesas Inteligentes” e “Alerta de Golpe “.

Modo Rua, Defesas Inteligentes e Alerta de Golpe: conheça o Pack de Proteção do Nubank

A segurança do app do Nubank é uma prioridade da fintech, por isso, diversas ações fazem parte do Pack de Proteção do Nubank.

Modo Rua

Segundo informações oficiais da fintech, o Modo Rua é uma forma de proteger a sua conta bancária fora de sua residência, sendo uma ferramenta do aplicativo do Nubank que funciona como uma forma de elevar a segurança da sua conta através de uma espécie de camada extra de proteção de dados.

Por meio da função Modo Rua, é possível limitar valores de transações relevantes como o Pix e pagamento de boletos, por exemplo.

Esse processo pode ocorrer de forma automática, sempre que estiver fora de uma rede de wi-fi considerada como segura, como a sua casa ou local de trabalho, por exemplo.

O Modo Rua pode ser ativado para limitar transações, sem precisar fazer nenhum tipo de cadastro. Contudo, em situações nas quais precisar utilizar uma rede não segura, é possível realizar um reconhecimento facial para autorizar a transação.

Defesas Inteligentes

Segundo informações do Nubank, o sistema de proteção da fintech é oriundo de modelos de Inteligência Artificial e, portanto, e esse conjunto de dados, o Nubank dá o nome de Defesas Inteligentes.

De forma sucinta, os dados indicam uma mudança de padrão no comportamento do cliente. Por exemplo, o sistema entende os hábitos do cliente quanto a operações, por isso, em situações fora da dinâmica da utilização rotineira do cliente, a operação pode ser bloqueada.

Alerta de Golpe

A função Alerta de Golpe é muito relevante dentro do Pack de Proteção do Nubank. Já que é uma função que emite um alerta para o cliente, quando a transação que está prestes a ser efetuada, for potencializada como suspeita de fraude.

A base da informação alertada pelo Nubank é oriunda do Banco Central do Brasil, além de dados internos do próprio Nubank.



De forma simples e direta, o app irá sinalizar o cliente, através de um popup, de que essa transação é suspeita de fraude e o cliente deverá escolher prosseguir, sendo essa ferramenta válida para pagamento de boletos e transferências através de Pix e Docs.