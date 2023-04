Modo Segredo: WhatsApp lança recurso para inserir senha em conversas específicas

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais famoso do mundo. Ao todo, mais de 2 bilhões de usuários estão ativos no app. Só no Brasil, o aplicativo conta com 140 milhões de usuários.

Assim, para tornar a experiência de seus usuários cada vez melhor, o WhatsApp está sempre em busca de novidades e novas funcionalidades.

Agora, o novo recurso inédito permite bloquear conversas específicas com senha ou impressão digital. A seguir, entenda mais sobre como irá funcionar.

Como funciona o “Modo Segredo” do WhatsApp?

Segundo informações do site especializado WABetaInfo, o WhatsApp está trabalhando em uma nova ferramenta na última atualização beta para Android 2.23.8.2, disponível na Google Play Store. Com ela, será possível inserir um PIN ou cadastrar a impressão digital em conversas específicas.

O objetivo dos seus desenvolvedores é oferecer mais segurança e privacidade para os usuários do aplicativo. Dessa forma, a nova ferramenta trará uma nova camada de segurança que protegerá as conversas sensíveis de olhares não autorizados.

Entenda melhor a nova ferramenta

O “Modo Segredo” do WhatsApp bloqueia o acesso ao chat de conversas selecionadas por meio de uma senha ou da impressão digital. Para utilizar, basta procurar pela conversa que você deseja proteger e selecionar a nova ferramenta.

Dessa forma, ao abrir novamente a conversa, será necessário informar a senha ou inserir a sua impressão digital. Assim, estas serão as únicas formas disponíveis para voltar a ter acesso ao chat bloqueado.

E se eu esquecer a senha?

Uma das grandes possibilidades (e que realmente acontece com muitas pessoas) é o esquecimento do PIN criado. Vale ressaltar que a ferramenta só irá permitir a abertura do chat com a inserção das informações pessoas (PIN ou impressão digital). Sendo assim, não será possível recuperar a conversa.

Para ter acesso novamente ao chat, o WhatsApp disponibilizará a opção de excluir toda a conversa anterior. Dessa forma, o usuário poderá iniciar uma nova conversa com o contato.

Esta é uma ferramenta de grande utilidade e importante para a proteção e privacidade dos usuários do aplicativo. Isso porque permite proteger conversas, bem como mídias, que o usuário deseja reservar.

A ferramenta ainda está em fase de desenvolvimento e deverá estar presente nas futuras atualizações do WhatsApp.

Outras funções do WhatsApp

O WhatsApp está sempre inovando para trazer novidades e diferentes ferramentas para os seus usuários. A seguir, confira outras funções do aplicativo que talvez você ainda não conheça:

1 – Conversar consigo mesmo

A função permite que os usuários conversarem consigo mesmo de forma direta. E essa nova funcionalidade já está disponível tanto para os aparelhos Android quanto para o sistema operacional IOS.

Para utilizar a função, basta clicar no ícone de iniciar uma nova conversa. Assim, irá abrir a sua lista de contatos. O primeiro contato que irá aparecer será o seu próprio e você poderá abrir uma conversa privada com você mesmo.

2 – Avatar

Agora, cada usuário poderá criar o seu avatar personalizado. O app conta com bilhões de combinações diferentes para a criação de um avatar estilizado para cada perfil. Assim, será possível escolher entre vários tipos de cabelos, roupas e características corporais e faciais.

Os desenvolvedores do novo recurso também criou um pac com 36 figurinhas que podem ser representadas pelo seu avatar. Dessa forma, você poderá compartilhar o seu avatar em diferentes situações e emoções com os seus amigos e grupos do WhatsApp.

Para criar o seu avatar, basta procurar pela opção “avatar” na aba de configurações do aplicativo, e seguir todas as orientações da tela.

3 – Aplicativo gêmeo

O aplicativo gêmeo está disponível em apenas alguns modelos de Smartphones e no sistema operacional Android. Além disso, a depender do modelo, ele também pode estar descrito como “Dual App”, “Twin Apps”, “Clone Apps” e “Dual Messenger”.

O aplicativo gêmeo permite que você duplique o WhatsApp no seu celular e possa utilizar duas contas no mesmo aparelho. A seguir confira o passo a passo para ativar a função:

Em primeiro lugar, acesse as configurações do seu celular, clique em “Apps” e depois em “Recursos Avançados”; Em seguida, selecione “Dual Apps” ou “Dual Messenger” e escolha o WhatsApp como opção; Após aparecer a mensagem perguntando se você deseja instalar um cópia do app, toque em “instalar”; Quando concluir a instalação, procure pelo WhatsApp com uma marca laranja e registre um novo número de telefone.