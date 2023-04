Moeda rara pode valer até R$ 30 mil! Saiba se você tem uma em casa!

Os colecionadores de notas e moedas raras podem pagar altos valores por certas peças que irão complementar a sua coleção. Esses colecionadores são chamados de numismatas. No entanto, para que a moeda ou nota sejam consideradas raras, é preciso que elas contenham algumas características específicas que as tornam especiais.

Dentre as características que tornam uma nota ou moeda rara, uma delas é o estado de conservação. Isso porque, caso esteja deteriorada, a peça não poderá ser identificada, o que faz com que ela perca o seu valor.

Além disso, alguns defeitos presentes nesses itens podem fazer com que o seu valores aumentem muito, pois eles se tornam diferentes do resto. Fatores históricos e edições especiais de moedas e notas também agregam muito para os colecionadores no quesito raridade. Desta forma, caso você possua alguma nota ou moeda rara é possível ganhar uma boa quantia em dinheiro com a sua venda.

Moeda rara de R$ 30 mil

Antes de ocorrer o Plano Real, que determinou a moeda vigente até os dias atuais no Brasil, diferentes moedas estiveram em circulação no país, como réis, cruzeiro e cruzado. Inclusive, a moeda rara em questão, que pode chegar a valer até R$ 30 mil, é a de dez centavos de cruzeiro.

No entanto, de acordo com Arlan Palmeira, tiktoker e especialista em moedas raras, para que os 10 centavos de cruzeiro chegue aos R$ 30 mil ele precisa possuir algumas características únicas. Nesse sentido, a moeda carece ser datada de 1946, e possuir a sigla “OM” escrita após a palavra Brasil, que consta acima do rosto de Getúlio Vargas, no verso.

A sigla “OM” está presente próxima ao “l” de Brasil, de maneira pequena e discreta. Segundo o livro de moedas do Brasil, esse pequeno detalhe faz com que ela seja um dos cruzeiros mais raros existentes.

Desta maneira, devido a sua raridade, alguns colecionadores de moedas raras podem pagar algo entre R$ 15 mil e R$ 30 mil por este exemplar. Com isso, vale a pena checar se você não possui uma moeda dessa em sua casa.

Outras notas e moedas com grande valor

Um outro exemplo de nota que pode chegar a grandes valores é a de R$ 100. Algumas específicas, podem chegar a valer R$ 45 mil. Essas notas são as que possuem a assinatura do ex-ministro da Fazenda (1994) e do Meio Ambiente (1993-1994) Rubens Ricupero e do ex-presidente do Banco Central (1993-1995) Pedro Malan.

Além disso, também notas específicas de R$ 5 que podem chegar a R$ 300. Elas possuem este alto valor devido as assinaturas de Henrique Meirelles e por Alexandre Tombini, ex-presidentes do Banco Central.

Também existe uma moeda rara de R$ 1 que pode chegar a valer R$ 8 mil. A sua raridade ocorre por possuir um defeito, e também por um fator histórico. A moeda em questão possui a mesma estampa dos dois lados, e foi emitida na época das olimpíadas, possuindo estampa especial.