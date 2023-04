Momentos finais do fundador do Cash App, Bob Lee, revelados em vídeo chocante

Bob Leeo fundador do popular aplicativo de pagamento Aplicativo de dinheirofoi brutalmente esfaqueado e depois morreu após desmaiar em um São Francisco rua na manhã desta terça-feira. Um vídeo chocante obtido pelo Correio diário capturou o momento em que Lee, gravemente ferido e sangrando, tentou sinalizar para um veículo que passava enquanto ligava para o 911 para pedir ajuda.

A filmagem de vigilância mostra Lee cambaleando até um prédio de apartamentos antes de cair no chão. Ele então chamou a polícia e implorou por ajuda, dizendo: “Socorro. Alguém me esfaqueou.” Apesar dos ferimentos, ele se levantou e tentou acenar para um carro que passava.

No entanto, o motorista inexplicavelmente acelerou, deixando Lee sozinho no meio da rua vazia. Lee então se afastou, provavelmente para buscar ajuda, segurando as facadas em seu torso.

Os socorristas chegaram ao local e forneceram tratamento médico a Lee. Mais tarde, ele foi declarado morto no hospital. O agressor fugiu e ainda estava foragido até esta manhã. A polícia teria recuperado uma faca de cozinha com lâmina de 4 polegadas em um estacionamento perto da cena do crime.

A polícia de São Francisco está investigando

Em coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira, Chefe de polícia de São Francisco, Bill Scott se recusou a dar um motivo ou dizer se o ataque foi aleatório ou direcionado. Ele afirmou: “Não estamos descartando nada e não estamos descartando nada.”

o assassinato de Bob Lee indignou muitos executivos de tecnologia de alto perfil, incluindo Elon Muskque usaram as mídias sociais para expor suas queixas sobre o aumento da taxa de criminalidade em São Francisco.

Lee, que era casado e tinha dois filhos, era um empresário de sucesso e diretor de produtos de startups de criptomoedas antes de sua morte prematura. Nas palavras de um amigo próximo, ele era “uma das mentes mais brilhantes da indústria de tecnologia”.

A morte de Lee deixou um vazio na indústria que ele ajudou a criar, e seu legado sem dúvida continuará a impactar o mundo da tecnologia e das finanças. Enquanto a busca pelo assassino de Lee continua, seus amigos, familiares e colegas lamentam sua morte e lembram-se dele pelo impacto que causou no mundo.