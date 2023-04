MOONBIN, membro do K-pop Astro, morre aos 25 anos

Tele mundo k-pop estava de luto na quarta-feira, 19 de abril, após a morte do membro do grupo Astro MOONBINque tinha apenas 25 anos, foi confirmada.

A Fantagio, empresa que representa o grupo sul-coreano, confirmou a notícia através de um comunicado de imprensa divulgado no Twitter.

“Em 19 de abril, o membro do ASTRO, MOONBIN, nos deixou repentinamente e se tornou uma estrela no céu”, disse o comunicado.

“Embora não se compare ao luto das famílias proprietárias que perderam seus amados filhos e irmãos, os membros do ASTRO que estão conosco há muito tempo, assim como nossos colegas artistas e executivos da Fantagio, estão de luto.”

O que se sabe sobre sua morte?

No momento, a causa da morte de MOONBIN é desconhecida, e o comunicado ainda pede aos fãs discrição e não especular sobre isso.

Além disso, foi noticiado que a família do artista irá realizar o respetivo funeral de forma privada.

A polícia de Seul, especificamente do distrito de Gangnam, anunciou que o corpo do cantor foi encontrado sem vida dentro de sua residência.

No entanto, até agora não foram dados detalhes sobre quem os alertou e as causas da morte inesperada do sul-coreano. celebridade.

O que seus colegas disseram?

No momento da escrita, nem Sanha, MJ, JinJin, Rocky nem Cha Eun Woo comentaram sobre a morte de seu querido amigo e parceiro no Astro.