Moose on the Loose Inside Movie Theatre no Alasca

Um cinema no Alasca, sem saber, deu aos clientes um show 3D gratuito… depois que um alce da vida real entrou!!!

Tudo aconteceu em um teatro em Kenai, no Alasca, e imagens de segurança mostram o momento em que o grande animal de 4 patas entrou no cinema na semana passada. Você não vai acreditar no que o alce fez assim que entrou no saguão!

O cliente peludo olhou em volta quando alguns trabalhadores do teatro começaram a gravar em total diversão … outros o fizeram com medo.

O alce, por outro lado, aparentemente não se importava com o mundo … se aproximando do balcão e comendo pipoca amanteigada e alguns restos de comida do lixo !!

Eventualmente, o Sr. Moose saiu a pedido dos trabalhadores.

No Alasca, é contra a lei alimentar alces ativamente. De acordo com o Departamento de Pesca e Caça do Alasca, os alces que foram alimentados têm maior probabilidade de atacar as pessoas, incluindo crianças.