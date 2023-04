Mora do cartão de crédito: como evitar e lidar com essa situação

O uso do cartão é uma facilidade que muitos consumidores adotaram no seu dia a dia. No entanto, é preciso estar atento às condições e às taxas envolvidas nesse processo. Uma das consequências que pode ocorrer é o acúmulo de juros e atraso no pagamento, conhecido como mora do cartão de crédito.

Na matéria desta terça-feira (11) do Notícias Concursos, abordaremos o que é a mora do cartão de crédito, como ela funciona e como evitar e lidar com essa situação. Afinal, em tempos de crise, é preciso economizar de todas as formas possíveis.

Leia mais: Escolha uma opção de cartão de crédito sem anuidade que contemple suas particularidades

O que é a mora do cartão de crédito?

A mora do cartão de crédito acontece quando o consumidor não realiza o pagamento da fatura no prazo estipulado pela operadora do cartão. A partir do momento que isso ocorre, são cobrados juros sobre o valor da dívida. Dessa forma, a pessoa entra na situação de inadimplência. Além dos juros, a operadora também pode cobrar multas e outras taxas.

Como a mora funciona?

O processo de mora do cartão de crédito funciona da seguinte forma: a operadora do cartão de crédito estipula um prazo para o pagamento da fatura, que geralmente é de 30 dias. Caso o pagamento não seja realizado nesse período, é cobrado um juro diário sobre o valor da dívida. Além disso, a operadora pode aplicar outras cobranças conforme a legislação vigente.

É importante ressaltar que, após 60 dias de atraso, o nome do consumidor pode ser incluído nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa e o SPC. Isso comumente prejudica a obtenção de novos créditos e até mesmo dificultar a obtenção de empregos e serviços.

Como evitar a mora do cartão de crédito?

Para evitar a mora do cartão de crédito, é importante que o consumidor esteja atento às condições do contrato com a operadora do cartão. Algumas dicas para evitar esse problema incluem:

Verificar a data de vencimento da fatura e programar o pagamento para antes desse prazo;

Evitar gastos excessivos e planejar as compras com antecedência;

Manter um controle das despesas e receitas, para evitar o endividamento;

Negociar com a operadora do cartão, caso haja dificuldade em realizar o pagamento.

Como lidar com essa cobrança?

Caso já tenha ocorrido a mora do cartão de crédito, é importante que o consumidor tome algumas medidas para evitar maiores prejuízos. Algumas dicas para lidar com essa situação incluem:

Realizar o pagamento da fatura o mais rápido possível, para evitar o acúmulo de juros e multas;

Negociar com a operadora do cartão, para obter descontos e parcelamentos na dívida;

Buscar orientação financeira, para organizar as finanças e evitar novos problemas;

Fazer um planejamento financeiro para quitar as dívidas em atraso e evitar novos endividamentos.



Você também pode gostar: