Morgan Barron, da NHL, recebe mais de 75 pontos depois de enfrentar o skate e retorna ao jogo

Aqui está mais uma prova de que os caras do hóquei são as pessoas mais duras que existem – NHL center Morgan Barron levou um patim no rosto que resultou em mais de 75 pontos na terça… mas de alguma forma, ele conseguiu voltar e terminar o jogo!!

Tudo aconteceu na T-Mobile Arena … quando Barron sofreu a lesão no primeiro período do jogo 1 da série da primeira rodada da Conferência Oeste entre o Winnipeg Jets e o Vegas Golden Knights.

O jogador de 24 anos – que se machucou a 10:43 do fim do primeiro período – saiu do túnel e voltou ao jogo com 13:24 do fim do segundo.