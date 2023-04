Morgan Wallen cancela show no Mississippi minutos antes de subir ao palco

Morgan Wallen os fãs no Mississippi não estão acordando cantando suas canções, ou seus elogios… porque ele desligou um show minutos antes de subir no palco.

O cantor country estava prestes a pular para a noite 2 de seus shows no domingo à noite na Universidade do Mississippi e a multidão estava pronta para ouvir alguns sucessos antes que as telas ao redor do estádio exibissem a última coisa que eles queriam ver.