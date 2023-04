Morgan Wallen é processado por fã zangado após cancelamento de show

Morgan Wallen está tendo algumas dores de cabeça legais depois de cancelar seu show no Mississippi… porque ele acabou de ser processado por uma fã furiosa!!

De acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, Brandi Burcham entrou com a ação federal na segunda-feira contra a estrela da música country, acusando Wallen de quebra de contrato e negligência.

No processo, Burcham diz que Wallen faltou em sua apresentação programada no Vaught-Hemingway Stadium em Oxford, Mississippi, no último minuto no domingo, depois de alegar que perdeu a voz.

Burcham diz que depois que Wallen fez o anúncio no Instagram, as grandes telas ao redor do estádio exibiram mensagens, prometendo que o público receberia o reembolso total dos ingressos.

Getty Morgan Wallen cancela show no Mississippi minutos antes de subir ao palco



Mas Burcham apontou que a Universidade do Mississippi – que sediou o evento com ingressos esgotados – ainda não reembolsou os portadores de ingressos.

Ela também diz que os reembolsos garantidos não levam em conta as “despesas do bolso” dos frequentadores do show, como alimentação, hospedagem, transporte e outras taxas.

Não apenas isso… Burcham quer transformar o processo em uma ação coletiva para que ela possa incorporar outros fãs afetados pelo cancelamento de Wallen de seu show como parte de sua “turnê global de uma noite de cada vez”.

Se o juiz certificar a ação coletiva, a Burcham provavelmente conseguirá que outros se juntem ao processo. Logo após o cancelamento do show, o vídeo mostrou muitos adultos chateados ao deixar o local com seus filhos chorando.