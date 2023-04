Morning Report: Alex Pereira anuncia mudança para meio-pesado – mas fica de olho no ‘comportamento’ de Israel Adesanya

Alex Pereira está encerrado no peso médio… por enquanto.

O recentemente destronado campeão do UFC não perdeu tempo em deixar o mundo saber como será seu futuro imediato, anunciando seu aumento de peso via YouTube na noite de quarta-feira. Do ponto de vista de quem está de fora, aparentemente tem sido um milagre cada vez que o maciço Pereira, de 1,80m, atinge a marca de 80kg em sua carreira de nove lutas no MMA.

Pereira estava invicto no UFC, mas perdeu a revanche para Israel Adesanya pelo título dos médios no último sábado, no UFC 287, em Miami. “Poatan” disse “eu fiz minha parte” com 185 libras e agora se sente “ótimo” para subir, uma mudança que ele chamou de “algo natural”. Apesar de pesar 110 quilos meses antes dos camps anteriores, Pereira não quer que a impressão seja de que ele ainda não pode competir na divisão em que conquistou o título mundial.

“Muitas pessoas questionaram [my weight cut] mas sempre fui lá e cumpri minha obrigação, mas agora é um grande momento para subir de categoria”, disse Pereira em português. “Você vê as provocações pós-luta do Adesanya, ele trata essa vitória como se fosse 3 a 1 para ele e não é bem assim. Eu entendo a alegria dele – ou tento entender – era o sonho dele vencer uma vez contra mim e ele conseguiu, mas vamos ver qual é o comportamento dele agora.”

Pereira acrescentou que não tem data nem adversário para sua volta aos meio-pesados.

Após uma carreira fenomenal no kickboxing que o levou a competir com 185 e 205 libras, Pereira, de 35 anos, se comprometeu totalmente com o MMA em 202. Com 3-1, Pereira assinou com o UFC e fez sua estreia promocional logo após seu treinador e o mentor Glover Teixeira conquistou o título dos meio-pesados. Essas circunstâncias – e sua história com Adesanya – forneceram a ele um bom motivo para permanecer no peso médio, onde ele já estava confiante de que poderia ter sucesso.

O aumento de peso teria sido iminente se Pereira tivesse mantido seu título contra Adesanya no último fim de semana no UFC 287. Infelizmente para Pereira, seu inimigo nos esportes de combate conquistou sua primeira vitória em sua série de quatro lutas por meio de uma segunda rodada suprimir.

Adesanya comemorou de todas as formas possíveis até agora e foi extremamente vocal, expressando sua felicidade por se tornar bicampeão dos médios do UFC e derrotando Pereira. Agora que a dupla está em 1 a 1 na jaula, uma luta de borracha de MMA parecia uma possibilidade real, especialmente considerando que Adesanya derrotou a maioria dos outros competidores importantes. O ex-titular do Glory Kickboxing garante que poderia ter revertido as coisas mais uma vez com “The Last Stylebender”, mas no final das contas sente que o meio-pesado é o próximo melhor passo no momento.

“Estou subindo de categoria agora, a decisão é minha, mas tenho certeza que se eu ficar nessa categoria posso lutar contra ele imediatamente. Vamos ver como ele se comporta”, disse Pereira. “Não vou subir porque não aguento mais o peso. Posso fazer o peso a qualquer momento.

“Ele está se comportando assim porque o Dana White falou do meu peso logo depois da luta e parece que ele pensa: ‘Esse cara nunca mais vai bater 185 então vou provocar ele e não tem o que ele fazer’. Tenho certeza que poderia lutar com ele imediatamente se eu insistisse nisso, a organização e meus empresários fariam essa luta.”

Obviamente não deveria acontecer a seguir, mas Jiri Prochazka x Pereira é uma luta tão ridícula que eu absolutamente preciso.

Obrigado por ler!

