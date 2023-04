Morte de Dwayne Haskins: Detalhes chocantes surgem na morte misteriosa de NFL Star

Fvermes NFL quarterback Dwayne Haskins‘ morte em abril do ano passado foi um evento trágico que deixou muitas perguntas sem resposta.

No entanto, surgiu um desenvolvimento recente que pode fornecer alguma clareza sobre as circunstâncias em torno de sua morte.

De acordo com ESPN analista da NFL Ryan Clark, espera-se que um processo civil seja anunciado em breve, o que pode revelar os eventos que levaram à morte de Haskins. As fontes de Clark sugerem que o processo pode revelar que Haskins foi alvo de alguma forma.

“Muitas perguntas permanecem sem resposta e as evidências podem indicar que Dwayne Haskins foi de alguma forma o alvo”, escreveu Clark no Twitter. “O processo civil será fundamental para descobrir informações que podem levar a uma compreensão mais clara daquela trágica noite.”

Relatório da autópsia revela detalhes chocantes sobre a última noite de Haskins antes do trágico acidente

Haskinsum ex-zagueiro do estado de Ohio, jogou três temporadas da NFL com Washington e Pittsburgh. Sua morte trágica ocorreu após sofrer ferimentos fatais por volta das 7h do dia 9 de abril de 2022, quando ele foi atropelado por um caminhão basculante e outro veículo na I-595 perto de Fort Lauderdale, Flórida.

O relatório da autópsia revelou que Haskins tinha um teor de álcool no sangue de 0,20 e havia testado positivo para o analgésico. cetamina. Ele vinha treinando na área com alguns de seus Pittsburgh Steelers companheiros de equipe e tinha ido jantar com eles antes de visitar um clube com um amigo ou primo.

O relatório afirmava que Haskins e seu companheiro haviam entrou em uma discussão e separados. Mais tarde, o carro alugado de Haskins foi encontrado sem gasolina no acostamento da rodovia perto do local onde ele foi atingido.

A morte de Haskins foi um final trágico para uma Carreira promissora, e o próximo processo civil pode fornecer mais informações sobre o que aconteceu em sua última noite.