Motivos para consumir mais suco de couve: Conheça quais são!

Existem muitos motivos para consumir mais suco de couve, uma vez que esse vegetal é capaz de proporcionar muitos benefícios para o nosso corpo. Por isso, neste texto nós reunimos uma série de considerações que com certeza irão inspirar você. Não deixe de conferir!

Motivos para consumir mais suco de couve

Os motivos para consumir mais suco de couve estão envolvidos com a riqueza de nutrientes e vitaminas presentes neste alimento. Nós podemos encontrar potássio, cálcio, ferro, vitaminas do complexo B e vitamina C, além de muitos outros.

Por isso, é considerada uma salada fundamental no nosso prato. Porém, além de aparecer no prato, a couve manteiga também pode ser usada na hora de prepararmos sucos saborosos. Assim, torna-se possível usufruir de benefícios como:

1. Auxilia na digestão e no trânsito intestinal

A couve manteiga é rica em fibras, o que ajuda a melhorar o trânsito intestinal. Toda a digestão pode ser melhorada por conta disso, reduzindo casos de constipação e inchaço.

2. Aumenta a sensação de saciedade

Ainda por conta da presença de fibras, o suco de couve é uma excelente opção para quem busca perder peso, uma vez que ele propicia uma maior sensação de saciedade.

Como as fibras demoram mais tempo para serem digeridas, consequentemente a fome tende a demorar mais para aparecer. Assim, a ingestão calórica reduz ao longo do dia.

3. Combate a anemia

A couve é rica em ferro, sendo este um mineral fundamental para o combate e a prevenção da anemia. Pois é o ferro que auxilia o organismo na produção de hemoglobina no sangue. Por isso, consumir esse suco pode ser uma forma de se proteger dessa doença.

4. Poderoso antioxidante para o organismo

Você sabia que o suco de couve é considerado um poderoso antioxidante? Isso se deve ao fato de que esse vegetal é capaz de combater os radicais livres e a oxidação das células. Consequentemente, reduz-se o envelhecimento do nosso corpo e melhora-se a saúde como um todo, já que a couve fortalece o sistema imunológico por conta disso.

5. Melhora a saúde dos ossos

Dentre os motivos para consumir mais suco de couve, não podemos deixar de mencionar que esse vegetal é fonte de cálcio, sendo este mineral importantíssimo para o mantimento da força dos nossos ossos e dentes.

6. Auxilia na redução da pressão arterial

Outro nutriente presente nas folhas de couve é o potássio. O potássio é responsável por relaxar as paredes das veias e artérias, o que contribui para uma redução da pressão arterial. Por isso, é uma excelente alternativa para proteger a saúde do coração.

7. Possui poucas calorias

Por fim, além de ser um suco que ajuda a aumentar a sensação de saciedade, um dos motivos para consumir mais suco de couve é que ele possui poucas calorias. Isso quer dizer que além de comer menos, por não ter tanta fome, você também pode ingerir menos calorias ao bebê-lo, o que propicia efeitos incríveis no processo de emagrecimento.

Você já conhecia todos esses benefícios? Comente!