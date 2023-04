Motorista de ônibus escolar é demitido após pisar no freio para ensinar uma lição às crianças

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um motorista de ônibus escolar no Colorado supostamente foi demitido de seu emprego depois de ser pego usando os freios como uma forma cruel de ensinar os alunos a ficarem sentados – e ele aparentemente agora está enfrentando uma série de acusações como resultado.

Motorista de ônibus do distrito escolar do condado de Douglas Brian Fitzgerald tentou transformar uma viagem recente de Castle Rock Elementary para casa em um momento confuso e de aprendizado para as crianças em seu veículo no mês passado, como mostram as imagens de segurança.

Você pode vê-lo pedir para eles se sentarem, mas parece cair em ouvidos surdos… ele então oferece uma palavra de advertência se eles não se comportarem, então de repente pisa no freio – jogando as crianças para frente com um barulho alto baque, e resultando em algumas crianças gritando quando isso acontece.

Fitzgerald garante que eles entenderam a mensagem, antes de exigir novamente que todos se sentem … parece que uma criança perguntou “Por que ele fez isso?” Uma criança estava sangrando na bochecha depois de ser verificada no freio.

Ele teria sido demitido do distrito, mas agora está analisando 30 acusações de abuso infantil, bem como uma contagem de abuso infantil com lesões corporais. Fitzgerald deve comparecer ao tribunal no mês que vem.